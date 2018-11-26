Росстат опубликовал оценку изменения цен на автомобильное топливо за 10 месяцев 2018 года. По его данным, в январе — октябре цены на бензин для конечных потребителей выросли на 9,4% в годовом выражении.

Росстат оценил рост цен на бензин за 10 месяцев в 9,4%

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