Энергетика
Росстат оценил рост цен на бензин за 10 месяцев в 9,4%
Росстат оценил рост цен на бензин за 10 месяцев в 9,4%Реальное время11:21
Росстат опубликовал оценку изменения цен на автомобильное топливо за 10 месяцев 2018 года. По его данным, в январе — октябре цены на бензин для конечных потребителей выросли на 9,4% в годовом выражении.
Реальное время11:21
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Энергетика
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 60 долларов
В ходе торгов на Межконтинентальной биржи ICE цена на нефть сорта Brent достигла 60,07 доллара за бочку.
Обновлено в 13:05
Энергетика
Израиль договорился о строительстве газопровода в Европу к 2025 году
Израиль, Кипр, Греция и Италия после двух лет переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, сообщает издание Globes.
Обновлено в 12:29
Энергетика
«Газпром нефть» утвердила стратегию развития до 2030 года
Обновлено в 10:32
Энергетика
Таджикистан поставил в Узбекистан 1,48 млрд кВт·ч
«С апреля по сентябрь текущего года в Узбекистан было экспортировано 1 млрд 480 млн кВт·ч таджикской электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт», — сообщает сегодня, 26 ноября, информационное агентство «ТаджикТА» со ссылкой на госэнергохолдинг «Барки точик».
Обновлено в 15:05
Энергетика
В Астрахани дважды увеличат тариф на холодную воду
«Астрводоканал» начнет повышать тариф на холодную воду с 1 января 2019 года.
Обновлено в 12:56
Энергетика
На Украине опять повышают цены на газ для населения
Напомним, ранее по договоренности с МВФ Киев принял решение с ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%.
Обновлено в 12:33
Энергетика
Брокеры: В 2019 году цены на бензин в России станут ниже
Следовательно, ситуация на рынке нормализуется, и цены на бензин для россиян станут ниже.
Обновлено в 10:55
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о трех годах жизни без импорта российского газа
В 2014 году Украина находилась в полной зависимости от поставок газа из РФ, а РФ регулярно использовала вентиль в качестве оружия: вспомним январь 2009 году, когда без предупреждений были остановлены поставки газа как для Украины, так и стран ЕС.
Обновлено в 08:55
Энергетика
Эксперты расскажут, какими будут цены на бензин в 2019 году
Эксперты проанализируют причины и последствия ситуации на рынке, а также расскажут, чего ждать россиянам после Нового года.
Обновлено в 07:55
Энергетика
Газ из России и Азербайджана превратит Турцию в энергохаб — мнение
Поставки азербайджанского и российского газа вкупе с «голубым топливом» из месторождений Восточного Средиземноморья укрепят позиции Турции на глобальном энергетическом рынке, превратят её в энергетический хаб.
Обновлено в 11:34
Энергетика
Керченский кризис обваливает рубль и рынок акций
После воскресного инцидента в Керченском проливе доллар США утром на валютном рынке Московской биржи прибавляет 0,5 рубля, несмотря на растущие в пределах 1,5% цены на нефть.
Обновлено в 05:30
Энергетика
Росгеология оценила ресурсы углеводородов Западной Сибири
В понедельник, 26 ноября, стало известно, что петербургское предприятие АО «Геологоразведка», которое входит в государственный холдинг Росгеология, закончило работу по созданию палеогеографических карт по продуктивным комплексам Западной Сибири.
Обновлено в 11:33
Энергетика
Штаты спокойно переживут падение цен на нефть
Американская экономика создавала рабочие места неплохими темпами, но в таких нефтяных штатах как Техас и Северная Дакота быстро росла безработица.
Обновлено в 05:02
Энергетика
Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх
Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.
Обновлено в 07:43
Энергетика
Орешкин: курс рубля и цена на нефть в 2019 году будут около прогнозных показателей
Минэкономразвития не планирует в декабре 2018 года пересматривать прогноз по росту ВВП, инфляции, курсу рубля и цене на нефть в 2019 году - показатели будут находиться около значений, заложенных в текущую версию прогноза.
Обновлено в 10:15