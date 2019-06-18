Экономика

Росстат оценил рост ВВП за I квартал 2019 годаВзгляд.ру 10:40

Росстат опубликовал оценку валового внутреннего продукта России за первый квартал 2019 года, согласно документу, рост ВВП за этот период составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Росстат оценил рост ВВП за I квартал 2019 года

Взгляд.ру10:40

ВВП РФ подрос на полпроцента. Дорожают нефть, гостиницы и общепит

Фонтанка.Ру12:11

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале

Rambler News Service09:10

Российский ВВП вырос

Lenta.ru10:55

Росстат оценил рост ВВП в январе–марте

News.ru09:38

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале

ТАСС09:27

Росстат не стал менять оценку роста ВВП России в I квартале

Росбалт11:06
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Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Обновлено в 08:56
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика

Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Общество

Более половины российских выпускников не планируют поступать в вуз

Менее половины выпускников (47%) в России планируют стать студентами высших учебных заведениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob среди родителей школьников.
Обновлено вчера в 23:02
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Политика

Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Политика

Трамп решил назначить нового главу Пентагона

Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:42
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
Общество

Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей

Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Политика

Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов

Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово

Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Общество

Кабмин одобрил привязку госномеров к регистрации автовладельца

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, согласно которому автомобилю будут присваивать госномера региона регистрации его владельца.
Обновлено в 13:19
Авто

АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не переедут в Волгоградскую область

Обновлено в 13:33
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Общество

Путин подписал закон, позволяющий оформлять излишки используемой земли

Новый закон подписал президент России Владимир Путин. Он дает свободу гражданам на оформление излишков используемой земли.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Финляндии расследуют дело о купюрах «русского банка приколов»

В Финляндии полиция расследует случай мошенничества с использованием купюр из магазина приколов, на которых были надписи на русском языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Представитель ДНР сообщил, что украинцы открыли огонь по посёлку Ясное

Обновлено в 12:55
Политика

Оппозиционного чеченского блогера депортируют в Россию из Европы

Блогер чеченского происхождения Тумсо Абдурахманов сообщил, что пограничной службой Польши принято решение о его депортации.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие

Шойгу заявил о принципиально новом оружии для российской армии

Обновлено в 11:21
Спорт

Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу

В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
Обновлено в 13:28
Авто

Tesla Model 3 превратили в пикап

Youtube-блогер Симона Гирц решила не ждать появления «настоящего» пикапа Tesla, а собрать собственный вариант на базе Model 3. Заручившись поддержкой Рича Бенуа из Rich Rebuilds, не раз перебиравшего электромобили Tesla, Гирц купила машину и взялась за работу.
Обновлено в 12:24
Общество

В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ

Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Музыка

Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

Турция впервые показала свой истребитель пятого поколения

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
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