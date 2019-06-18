Росстат оценил рост ВВП за I квартал 2019 годаВзгляд.ру 10:40

Росстат опубликовал оценку валового внутреннего продукта России за первый квартал 2019 года, согласно документу, рост ВВП за этот период составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Росстат оценил рост ВВП за I квартал 2019 года

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