Экономика
Росстат оценил ускорение роста ВВП во II кварталеRambler News Service вчера в 09:00
Минэкономразвития в июльском докладе «Картина деловой активности» сообщило, что рост ВВП России во II квартале 2019 года ускорился до 0,8% по сравнению с 0,5% в I квартале, но продолжил демонстрировать слабую динамику.
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Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Погибшего при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Сайт «Победы» подвергся мощнейшей DDoS-атаке и перестал работать
Сайт российского лоукостера «Победа» 12 августа около 14.15 по Москве подвергся DDoS-атаке, которая «вызвала обрушение» интернет-ресурса.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Раскрыты обстоятельства гибели диджея Жанны Рассказовой
Диджей Жанна Рассказова, которая умерла в возрасте 29 лет, за несколько часов до смерти обращалась к наркологу.
Обновлено вчера в 16:43
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено 11 августа в 06:33
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 17:15
Общество
В Versace извинились за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Партия футболок изъята из продажи и уничтожена ещё 24 июля.
Обновлено 11 августа в 10:43
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Футбол
ЦСКА заинтересован в услугах Габигола
Ранее в СМИ сообщалось, что Габиголом также интересуется московское «Динамо».
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию экономики США
Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что торговая война США и Китая приведет к рецессии американской экономики.
Обновлено вчера в 02:27
Культура
Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» пройдет в Кремле
Второй музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе" пройдет в Музеях Московского Кремля в сентябре.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Ярославль попал в рейтинг городов Варламова
Варламов признался, что он был бы не против пожить в 40 городах России. Ярославль оказался на 21 месте заветного списка.
Обновлено в 02:11
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
Индекс опустился до 27 530,8 пункта, что является одним из худших падений в истории Аргентины и одним из худших в истории наблюдений.
Обновлено в 02:11
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 02:09
Общество
Житель Камчатки отсудил у военкомата упущенную за время службы выгоду
Зарплату, которую молодой человек мог получить за время службы с 31 мая по 10 октября 2018 года, суд счел упущенной выгодой, оценив ее в 188 тысяч 457 рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Технологии
Нетворкинг для интроверта: без чего невозможен IT-евангелизм в России
Известные IT-евангелисты поделились с ipquorum.ru своим опытом и рассказали, что такое технологический евангелизм на практике и как отличается профессия в России и на Западе.
Обновлено вчера в 07:02
Космос
В России предложили создать новый космический скафандр
Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.
Обновлено в 00:28
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08