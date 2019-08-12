Экономика

Росстат оценил ускорение роста ВВП во II кварталеRambler News Service вчера в 09:00

Минэкономразвития в июльском докладе «Картина деловой активности» сообщило, что рост ВВП России во II квартале 2019 года ускорился до 0,8% по сравнению с 0,5% в I квартале, но продолжил демонстрировать слабую динамику.
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Коммерсантъвчера в 17:56

Рост ВВП РФ в I полугодии предварительно составил 0,7%

Газета.Ruвчера в 09:27

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в экономике

РИА Новостивчера в 12:04

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в российской экономике

ТАССвчера в 12:53

Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России

РБКвчера в 12:32

Минэкономразвития заявило об отсутствии спада в российской экономике

Российская газетавчера в 13:46

В России прогнозируют рецессию уже в 2019 году

Mirmol.ruвчера в 01:09
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:17, Вашингтон
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Обновлено вчера в 15:35
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Погибшего при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 23:45
Общество

Сайт «Победы» подвергся мощнейшей DDoS-атаке и перестал работать

Сайт российского лоукостера «Победа» 12 августа около 14.15 по Москве подвергся DDoS-атаке, которая «вызвала обрушение» интернет-ресурса.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Раскрыты обстоятельства гибели диджея Жанны Рассказовой

Диджей Жанна Рассказова, которая умерла в возрасте 29 лет, за несколько часов до смерти обращалась к наркологу.
Обновлено вчера в 16:43
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено 11 августа в 06:33
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Политика

В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Обновлено вчера в 17:15
Общество

В Versace извинились за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Партия футболок изъята из продажи и уничтожена ещё 24 июля.
Обновлено 11 августа в 10:43
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:41
Футбол

ЦСКА заинтересован в услугах Габигола

Ранее в СМИ сообщалось, что Габиголом также интересуется московское «Динамо».
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика

Goldman Sachs спрогнозировал рецессию экономики США

Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что торговая война США и Китая приведет к рецессии американской экономики.
Обновлено вчера в 02:27
Культура

Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» пройдет в Кремле

Второй музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе" пройдет в Музеях Московского Кремля в сентябре.
Обновлено вчера в 22:51
Общество

Ярославль попал в рейтинг городов Варламова

Варламов признался, что он был бы не против пожить в 40 городах России. Ярославль оказался на 21 месте заветного списка.
Обновлено в 02:11
Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Финансы

Аргентинская биржа пережила историческое падение

Индекс опустился до 27 530,8 пункта, что является одним из худших падений в истории Аргентины и одним из худших в истории наблюдений.
Обновлено в 02:11
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 02:09
Общество

Житель Камчатки отсудил у военкомата упущенную за время службы выгоду

Зарплату, которую молодой человек мог получить за время службы с 31 мая по 10 октября 2018 года, суд счел упущенной выгодой, оценив ее в 188 тысяч 457 рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе

В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

В Москве задержали участника митинга 10 августа

Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Технологии

Нетворкинг для интроверта: без чего невозможен IT-евангелизм в России

Известные IT-евангелисты поделились с ipquorum.ru своим опытом и рассказали, что такое технологический евангелизм на практике и как отличается профессия в России и на Западе.
Обновлено вчера в 07:02
Космос

В России предложили создать новый космический скафандр

Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.
Обновлено в 00:28
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
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