Экономика
Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV кварталеИнтерфакс 09:13
Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП в январе-марте на 0,8%, оценка ЦБ была 1-1,5%. Более подробные данные по ВВП за I квартал Росстат представит в середине июня. Последний раз столь низкий рост ВВП в годовом выражении фиксировался в IV квартале 2017 года (0,3%).
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Политика
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