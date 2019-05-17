Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%Коммерсантъ 10:00
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
Обновлено в 19:03
Космос
Российские космонавты испытали систему получения воды из мочи
Российские космонавты испытали систему получения технической воды из урины во время майских праздников на Международной космической станции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57
Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Авто
Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
В Сети появились шпионские снимки новой Skoda Octavia, на которых автомобиль можно увидеть практически без камуфляжа.
Обновлено в 16:57
Авто
Определены лучшие кроссоверы и внедорожники в России
В сегменте средних внедорожников россиянам больше всего понравился Volkswagen Touareg, а среди тяжелых внедорожников лучшим стал премиальный BMW X7.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Авто
В Японии стартовали продажи новой Toyota Supra
В Японии стартовали продажи нового поколения спорткупе Toyota Supra серии А90.
Обновлено в 08:15
Общество
В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт
"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
Обновлено в 19:00
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Аллегрова опубликовала редкие фото с дочерью в ее день рождения
Звезда российской эстрады Ирина Аллегрова разместила на своей странице в Instagram трогательный пост, посвященный дочери Лале.
Обновлено в 05:24
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Здоровье
В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат
Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Политика
Коломойский рассказал, почему не пойдёт на инаугурацию Зеленского
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не пригласил опального бизнесмена Игоря Коломойского на церемонию инаугурации, которая состоится 20 мая.
Обновлено в 19:41
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Политика
В ОСК заявили о необходимости постройки вертолетоносца
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в эфире радиостанции "Звезда", что России необходимо построить вертолетоносец, поскольку он дает возможность оперативной переброски.
Обновлено в 12:59
Хоккей
Защитник сборной Латвии пропустит игру с Россией
Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс пропустит встречу группового этапа чемпионата мира по хоккею с Россией.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Детские загородные лагеря готовят к летней оздоровительной кампании
Ведется подготовка к летней оздоровительной кампании в лагере «Океан», где в начале апреля погорело два жилых корпуса на 63 места.
Обновлено в 20:40
Происшествия
Суд арестовал директора института Росрезерва по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы санкционировал арест директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве с исполнением госконтракта на 3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:37
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 05:33
Происшествия
Ученому Кудрявцеву продлили срок ареста до 20 июля
В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста сотруднику ЦНИИмаш Кудрявцеву до 20 июля.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах
Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32