Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%Коммерсантъ вчера в 10:00

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
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