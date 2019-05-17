Экономика

Рост ВВП России замедлился в I квартале до 0,5%Вести.Финанс вчера в 09:15

По предварительным данным, ВВП России вырос в I квартале на 0,5% в годовом выражении, сообщает Росстат. Данные Росстата оказались хуже оценок Минэкономразвития (0,8%) и Банка России (1-1,5%). Более подробные данные по ВВП за I квартал Росстат представит в середине июня.
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