Экономика
Росстат объяснил заявление о рекордном росте экономикиРИА Новости 16:31
Сообщение приведено на сайте ведомства. Ранее Росстат сообщил, что в 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3 процента, что выше прогнозов Минэкономразвития и Банка России. Кроме того, этот показатель стал рекордным с 2012 года, когда экономика выросла на 3,7 процента.
Читать в источнике
Оценить948
Пока рано радоваться, изначально год назад я прогнозировал рост в 1,5% ВВП. Мои оценки показывают, что он примерно такой и есть. Всему остальному я пока не склонен доверять.
— Андрей Клепач, российский экономистВести.Финанс 09:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Общество
IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду
Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено в 14:34
Космос
Астронавты на МКС могут остаться без туалета на неделю
Обновлено в 09:51
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 06:55
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция защиты
Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.
Обновлено в 15:30
Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд
Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Число жертв пожара в центре Москвы возросло до восьми
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что среди восьми жертв пожара двое детей.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова
Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено в 14:46
Общество
Ozon отменил бесплатную доставку товаров
Ранее при заказе товара на сайте можно было оформить доставку в сеть постаматов бесплатно, доставка курьером стоила 99 рублей.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на матче КХЛ
В начале встречи португальский тренер вышел на лед, чтобы провести символическое вбрасывание.
Обновлено в 13:12
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Авто
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Космос
Илон Маск впервые испытал двигатель для межпланетного корабля
Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter испытания двигателя Raptor для нового космического корабля Starship.
Обновлено в 02:17
Происшествия
У торгового центра в штате Нью-Мексико произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник около торгового центра Coors and Central в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:43
Спорт
Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе
Российский сноубордист Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в американском Парк-Сити.
Обновлено в 16:23
Культура
Умер композитор и дирижёр Вячеслав Овчинников
Обновлено в 12:59
Авто
АвтоВАЗ выпустил бюджетные Lada Vesta дешевле 600 тысяч рублей
Не слишком ли сильно раскатала губу lada Vesta Sport за 1 млн рублей Самой доступной модификацией седана вместо прежней Classic стала комплектация Standart, оцененная в 594 900 рублей с учетом действующих маркетинговых предложений.
Обновлено в 07:28
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Происшествия
У 26 ульяновских суворовцев нашли в легких червей
Обновлено в 00:59
Недвижимость
Крым обогнал все регионы России по темпам роста строительства жилья
Самые высокие темпы прироста по вводу индустриального жилья показал Крым, где в 2018 году было построено 348 тыс. кв. м, что на 60,7% больше, чем в 2017-м.
Обновлено в 13:16
Общество
Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman
Обновлено в 13:23
Транспорт
Восстановлено движение по Липецкой улице в Москве
Ранее в понедельник сообщалось, что движение транспорта в районе дома 23 на Липецкой улице в сторону центра было затруднено из-за скопления воды на проезжей части.
Обновлено в 11:07
Общество
Вслед за лисами в московские дворы пришли зайцы
В соцсетях публикуют ролики, на которых зайцы беззаботно прыгают близ жилых домов на окраине Москвы.
Обновлено в 11:28
Авто
«Запорожцы» закончились. В январе продано ноль автомобилей ЗАЗ
Январь 2019 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было продано ни одного нового автомобиля марки ЗАЗ.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
МИД направил ноту Франции после слов Макрона о российских СМИ
Российский МИД направил ноту в посольство Франции с просьбой прокомментировать высказывания президента Эммануэля Макрона о "вмешательстве" российских СМИ в протесты "желтых жилетов".
Обновлено в 15:35
Космос
Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики
В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено в 13:01
Авто
Volvo отзывает в России почти 2 000 автомобилей
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, шведская компания вынуждена отозвать почти 2 тыс. своих автомобилей из-за отклонений, выявленных в программном обеспечении модуля связи.
Обновлено в 04:12
Игры
Respawn: Titanfall 3 не в разработке
В свете анонса и одновременного релиза Apex Legends журналистам Eurogamer удалось взять интервью у ведущего продюсера Respawn Дрю МакКоя, который подтвердил неприятную информацию — Titanfall 3 не в разработке.
Обновлено в 15:48