Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.

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Рост притока мигрантов связан с более полными данными, которое статистическое ведомство направляет в МВД. В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) объяснили резкий скачок притока мигрантов в Россию в первом квартале текущего года.

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