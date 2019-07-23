Экономика
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов в РоссиюТК Звезда вчера в 13:52
Рост притока мигрантов связан с более полными данными, которое статистическое ведомство направляет в МВД. В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) объяснили резкий скачок притока мигрантов в Россию в первом квартале текущего года.
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с чего всё началось
Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.РБКвчера в 10:30
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