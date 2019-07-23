Экономика
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантовРИА Новости 11:45
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года. Это случилось, так как с начала года МВД направляет более полные данные. С 1 января вместо листков учета прибытия и выбытия Росстат ввел форму федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ.
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с чего всё началось
Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.РБК10:30
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