Экономика
Росстат объяснил публикацию данных по инфляцииМосковский Комсомолец вчера в 11:25
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
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Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Обновлено вчера в 04:57
Финансы
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов
Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Политика
Словарь терминов российской агрессии составили на Украине
Создатели уверяют, что издание основано на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Обновлено в 02:26
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 03:37
Общество
Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Сегодня на заводе трудятся порядка семидесяти человек. Основная часть площадей предприятия сдается в аренду для мебельного производства.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Энергетика
В Крыму создают компанию по перевалке нефти
Новая компания получила название (АО) "Морской нефтяной терминал" с уставным фондом 769,7 млн руб. и создается для обеспечения населения и предприятий Крыма нефтепродуктами, для хранения, перевалки нефти и нефтепродуктов.
Обновлено в 05:42
Политика
ГПУ завела дело о госизмене в отношении телеканала NewsOne
«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал глава ГПУ.
Обновлено в 05:10
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Космос
Сегодня кировчане смогут разглядеть кольца Сатурна на вечернем небе
9 июля Земля приблизится к Сатурну на минимальное расстояние - 1 350 млн км. Сегодня вечером при хорошей погоде кировчане смогут разглядеть в бинокль или телескоп кольца планеты и её спутник Титан, сообщается в паблике «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено в 03:59
Наука
Следы эпидемии чумы нашли в арктических ледниках
Международная группа ученых установила, как эпидемия чумы в Средние века повлияла на развитие Европы.
Обновлено в 03:27
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Происшествия
В офисе «Красного и Белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети гипермаркетов «Красное и Белое» в Челябинске, передает RNS со ссылкой на заявление представителя ритейлера.
Обновлено в 06:30
Авто
Самым продаваемым автомобилем в Петербурге признан Ford Focus
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Инцидент произошел в понедельник утром под Пицундой. В результате аварии, маршрутка, в которой находились 15 человек, опрокинулась на бок.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей
В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиян
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Общество
Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра
В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 05:40
Экономика
ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»
Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Политика
Илья Яшин обвинил избирком в «мошенничестве» при проверке подписей
Кандидат в Мосгордуму Илья Яшин назвал мошенничеством дополнительную проверку подписей за его выдвижение на выборы.
Обновлено в 04:59
Технологии
Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder
В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
Обновлено в 02:57
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Авто
Новый Honda CR-V попался фотошпионам
Автомобиль был сфотографирован во время прохождения дорожных тестов в горах США. Впервые обновлённый Honda CR-V попался в объективы камер.
Обновлено вчера в 12:56