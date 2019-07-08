Экономика
Росстат объяснил публикацию данных по инфляцииМосковский Комсомолец вчера в 11:25
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
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Авто
Dodge Charger SRT Hellcat сразился на прямой с Tesla Model 3
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Общество
В Санкт-Петербурге сильным дождем затопило проспект Луначарского
Проспект Луначарского на пересечении с Руднева затопило, сообщили очевидцы в 11.30 в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:38
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий.
Обновлено в 03:05
Авто
Продажи нового кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году
Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Кино
«Джокер» Тодда Филлипса не будет связан с комиксами
Обновлено в 05:10
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Транспорт
Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома»
«Иннопром» продолжается, и мы предлагаем вам подборки самых брутальных и самых женственных стендов международной выставки.
Обновлено в 05:30
Экономика
Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.
Обновлено в 05:18
Политика
В Кремле ответили на обращение Зеленского к Путину
Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину, в котором предлагается обсудить ситуацию в на Донбассе в новом формате.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
ВМС США приняли беспилотник Fire Scout на вооружение
Обновлено в 03:00
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до пятницы
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за осадков.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области
Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.
Обновлено в 02:44
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Музыка
Стинг отменил концерт из-за проблем со здоровьем
Британский музыкант Стинг отменил выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 03:06
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Экономика
Минфин: увеличение объема дорожных фондов не будет происходить за счет налогов
Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ будет готовить предложение по увеличению объемов дорожных фондов, если цены на нефть на мировых рынках будут превышать $70 за баррель.
Обновлено в 04:55
Кино
Женой Цоя фильма Алексея Учителя станет Паулина Андреева
Отмечается, что самого Виктора Цоя в фильме не будет. Вторую жену Виктора Цоя Наталью Разлогову сыграет Паулина Андреева.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Политика
В Екатеринбург прилетел Владимир Путин
В Кольцово приземлился борт номер один, на котором, предположительно, находится президент России Владимир Путин.
Обновлено в 05:17
Политика
Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку по состоянию здоровья
Александр Голенко возглавил крымское министерство здравоохранения в конце сентября 2015 года - спустя три недели после того, как получил назначение на должность первого замминистра здравоохранения.
Обновлено в 04:39
Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»
Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Китай выразил протест в связи с планами США продать оружие Тайваню
Китай выразил США протест после того, как американский Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму $2,2 млрд.
Обновлено в 04:25