Экономика
Росстат объяснил публикацию данных по инфляцииМосковский Комсомолец вчера в 11:25
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
Читать в источнике
Оценить189
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Обновлено вчера в 22:23
Политика
В Кремле подобрали слова к оскорблению Путина на грузинском телеканале
Оскорбление президента России Владимира Путина на грузинском телеканале «Рустави 2» является «абсолютным безумием».
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Общество
В Роструде назвали причины для отказа работнику в отпуске
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) сообщили, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, пишет «Российская газета».
Обновлено в 00:19
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье
Врачи развеяли популярные мифы о гипертонии
Некоторые постоянно принимаемые препараты от гипертонии не запрещают алкоголя.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Космос
В конце августа на МКС планируется очередной выход американских астронавтов в открытый космос
Космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко выходили в открытый космос в мае.
Обновлено в 00:47
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Башкирия объединится с Челябинской и Свердловской областями
Республика Башкортостан, Челябинская и Свердловская области намерены объединиться в Уральский экономический кластер, сообщает портал ura.news.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Бразильский Ford Bronco получил экстремальную спецверсию Trail
Пока американские автолюбители продолжают ждать выхода на рынок нового внедорожника Bronco, такая модель уже довольно давно доступна для покупки в Бразилии.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Сына экс-главы волгоградского СК обвиняют в неповиновении ФСБ
Против сына бывшего главы волгоградского следственного комитете возбуждено дело за неповиновение сотрудникам ФСБ.
Обновлено вчера в 15:38
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено вчера в 17:57
Наука
Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом
Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Новгородской области ветеран войны умерла после нападения
Сотрудники полиции в Новгородской области задержали подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны, женщина скончалась в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Госдума попросила санкций против Грузии
Авторы заявления из Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ссылаются на федеральный закон «О специальных экономических и принудительных мерах», который определяет, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Московском регионе 9 июля
Дожди и грозы ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:03
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Обновлено вчера в 14:25
Технологии
МегаФон объявил о партнерстве с международным сервисом онлайн-знакомств Tinder
МегаФон объявил о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder.
Обновлено вчера в 22:56