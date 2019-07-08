Экономика

Росстат объяснил публикацию данных по инфляцииМосковский Комсомолец вчера в 11:25

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
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Росстат выдал виновных в инциденте с публикацией данных по инфляции

Газета.Ruвчера в 22:30

Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

ТАССвчера в 10:24

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Интерфаксвчера в 10:18

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

РБКвчера в 10:27

Росстат извинился за досрочную публикацию данных по инфляции

Rambler News Serviceвчера в 11:55

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Ведомостивчера в 08:40

Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

РИА Новостивчера в 11:09
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Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Политика

Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России

Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Экономика

Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах

Идею провести эксперимент по обязательному приему тары в магазинах поддержали Минприроды и Минпромторг.
Обновлено вчера в 17:02
Технологии

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии

Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Здоровье

Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт

Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Живые фото подтверждают прямоугольную камеру в Huawei Mate 30

Обновлено вчера в 23:24
Политика

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

На Алтае произошла массовая гибель пчел

Обновлено вчера в 12:28
Политика

Иран решил отомстить Британии за захваченный танкер

Иран планирует дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Такое заявление сделал начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, передает Tansim.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В аварии с микроавтобусом и грузовиком в Рязани погиб ребенок

В аварии с микроавтобусом и грузовиком в Рязани погиб ребенок.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту

Обновлено в 03:20
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Экономика

Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года

Июньский показатель отразился и на среднегодовых темпах - так, в годовом выражении инфляция замедлилась в июне до 4,7% после 5,1% в мае, что в целом приблизило нас к официальному прогнозу Минэкономразвития: по итогам 2019 года ведомство ожидает инфляцию на уровне 4,3%.
Обновлено в 03:33
Кино

Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли

На YouTube-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

«Сапсан» из Петербурга сбил корову под Новгородом

Обновлено в 01:20
Политика

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Обновлено в 01:49
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Общество

Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра

В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Общество

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

Обновлено в 01:20
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

Обновлено в 03:26
Политика

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку

Обновлено в 03:41
Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

Обновлено вчера в 07:53
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол

Игуаин не хочет покидать «Ювентус»

Обновлено в 03:36
Путешествия

Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией

На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Наука

Названы сроки первого полета возвращаемой ступени ракеты «Крыло-СВ»

Гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил, что первой полет российской возвращаемой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ» запланирован на 2021-2022 годы.
Обновлено в 03:17
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