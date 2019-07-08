Экономика
Росстат объяснил публикацию данных по инфляцииМосковский Комсомолец вчера в 11:25
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
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Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Политика
Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России
Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Экономика
Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах
Идею провести эксперимент по обязательному приему тары в магазинах поддержали Минприроды и Минпромторг.
Обновлено вчера в 17:02
Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии
Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт
Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Живые фото подтверждают прямоугольную камеру в Huawei Mate 30
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
На Алтае произошла массовая гибель пчел
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Иран решил отомстить Британии за захваченный танкер
Иран планирует дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Такое заявление сделал начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, передает Tansim.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В аварии с микроавтобусом и грузовиком в Рязани погиб ребенок
В аварии с микроавтобусом и грузовиком в Рязани погиб ребенок.
Обновлено в 01:42
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Экономика
Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года
Июньский показатель отразился и на среднегодовых темпах - так, в годовом выражении инфляция замедлилась в июне до 4,7% после 5,1% в мае, что в целом приблизило нас к официальному прогнозу Минэкономразвития: по итогам 2019 года ведомство ожидает инфляцию на уровне 4,3%.
Обновлено в 03:33
Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли
На YouTube-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
«Сапсан» из Петербурга сбил корову под Новгородом
Обновлено в 01:20
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра
В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
Обновлено в 03:26
Политика
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Игуаин не хочет покидать «Ювентус»
Обновлено в 03:36
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Наука
Названы сроки первого полета возвращаемой ступени ракеты «Крыло-СВ»
Гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил, что первой полет российской возвращаемой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ» запланирован на 2021-2022 годы.
Обновлено в 03:17