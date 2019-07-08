Экономика

Росстат объяснил публикацию данных по инфляцииМосковский Комсомолец вчера в 11:25

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
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Росстат выдал виновных в инциденте с публикацией данных по инфляции

Газета.Ruвчера в 22:30

Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

РИА Новостивчера в 11:09

Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

ТАССвчера в 10:24

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

РБКвчера в 10:27

Росстат извинился за досрочную публикацию данных по инфляции

Rambler News Serviceвчера в 11:55

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Ведомостивчера в 08:40

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Интерфаксвчера в 10:18
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Обновлено вчера в 21:41
Политика

Собчак заступилась за Путина после оскорблений грузинского журналиста

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу в эфире «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Политика

Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса

В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса.
Обновлено вчера в 15:49
Авто

Бренд Hongqi анонсировал роскошный седан в стиле Rolls-Royce

Китайский автопроизводитель опубликовал первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения.
Обновлено вчера в 10:25
Наука

Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом

Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Башкирия объединится с Челябинской и Свердловской областями

Республика Башкортостан, Челябинская и Свердловская области намерены объединиться в Уральский экономический кластер, сообщает портал ura.news.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты

Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию

После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
Экономика

Медведев одобрил проект частной трассы из России в Китай

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай.
Обновлено вчера в 03:06
Политика

Мэй поддержала британского посла в конфликте с Трампом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку британскому послу в США Киму Дэрроку, который накануне подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ

Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Обновлено в 02:26
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Спорт

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров пропустит чемпионат мира

Обновлено в 01:58
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Обновлено вчера в 12:26
Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

В Шереметьево грузчикам повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Руководство компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за багаж в аэропорту, в пять раз повысило грузчикам зарплаты.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол

Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански хотела выбежать на поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе "Маракана" в Рио0де-Жанейро.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика

Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских госслужащих и депутатов.
Обновлено в 03:37
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия

На площадке для испытания нового корабля SpaceX произошел пожар

В американском городе Коко (штат Флорида) на площадке для испытаний космического корабля Starship произошел пожар.
Обновлено в 01:32
Политика

Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке

Обновлено в 03:05
Общество

Путин подарил красноярскому школьнику щенка

"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Мотоциклист погиб на трассе «Колыма» в Томпонском районе Якутии

Сообщается, что погибший являлся гражданином Великобритании и совершал путешествие, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту

Обновлено в 03:20
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