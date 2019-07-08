Экономика
Росстат объяснил публикацию данных по инфляцииМосковский Комсомолец вчера в 11:25
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
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Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Собчак заступилась за Путина после оскорблений грузинского журналиста
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу в эфире «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса
В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса.
Обновлено вчера в 15:49
Авто
Бренд Hongqi анонсировал роскошный седан в стиле Rolls-Royce
Китайский автопроизводитель опубликовал первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения.
Обновлено вчера в 10:25
Наука
Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом
Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Башкирия объединится с Челябинской и Свердловской областями
Республика Башкортостан, Челябинская и Свердловская области намерены объединиться в Уральский экономический кластер, сообщает портал ura.news.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию
После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
Экономика
Медведев одобрил проект частной трассы из России в Китай
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай.
Обновлено вчера в 03:06
Политика
Мэй поддержала британского посла в конфликте с Трампом
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку британскому послу в США Киму Дэрроку, который накануне подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики
Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ
Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Обновлено в 02:26
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»
Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
В Шереметьево грузчикам повысили зарплату до 200 тысяч рублей
Руководство компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за багаж в аэропорту, в пять раз повысило грузчикам зарплаты.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански хотела выбежать на поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе "Маракана" в Рио0де-Жанейро.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских госслужащих и депутатов.
Обновлено в 03:37
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия
На площадке для испытания нового корабля SpaceX произошел пожар
В американском городе Коко (штат Флорида) на площадке для испытаний космического корабля Starship произошел пожар.
Обновлено в 01:32
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Обновлено в 03:05
Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка
"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Мотоциклист погиб на трассе «Колыма» в Томпонском районе Якутии
Сообщается, что погибший являлся гражданином Великобритании и совершал путешествие, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:50