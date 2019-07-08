Экономика
Росстат объяснил публикацию данных по инфляцииМосковский Комсомолец вчера в 11:25
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
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Политика
Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу
Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
Обновлено в 01:47
Политика
Собчак защитила Путина после инцидента с «Рустави 2»
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за российского лидера Владимира Путина после того, как его оскорбил журналист грузинского телеканала.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам
Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Ночью в Рязани столкнулись микроавтобус и грузовик
Обновлено в 01:32
Политика
Радикалы устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne в Киеве
Рядом со зданием телеканала NewsOne в Киеве радикалы устроили акцию протеста из-за проведения телемоста с российским каналом «Россия 1», который был отменен после поступивших в адрес украинских журналистов угроз.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Сбербанк назвал страны, в которых опасно пользоваться банкоматами
Уберечь деньги поможет соблюдение простых правил. Однако в некоторых странах риск стать жертвой скимминга очень высок.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Авто
Продажи кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году
Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова укусила лошадь
Во время вечеринки Dolce$Gabbana, где артист щеголял в обновке знаменитых кутюрье, артиста укусил конь, попутно обслюнявив рубашку в имперском стиле, расшитую пайетками, которая по самым скромным подсчетам обошлась певцу в сумму, превышающую сто тысяч рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ).
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Полуголой Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
22-летняя американская модель Кинси Волански была поймана охранниками при попытке выйти на поле в финале Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах
Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Общество
На Алтае произошла массовая гибель пчел
Обновлено вчера в 12:28
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Гаджеты
Обновление улучшило работу камеры OnePlus 7 Pro
В числе прочего была улучшена и работу камеры: увеличено качество 48-Мп фотографий, снятых в режиме Pro, улучшена производительность приложения камеры при переключении с тыльной камеры на фронтальную и увеличена скорость работы автофокуса.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Евкуров стал заместителем министра обороны
Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Политика
Трамп отказался от британского посла
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30