Экономика

Росстат объяснил публикацию данных по инфляцииМосковский Комсомолец вчера в 11:25

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
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Росстат выдал виновных в инциденте с публикацией данных по инфляции

Газета.Ruвчера в 22:30

Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

ТАССвчера в 10:24

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Интерфаксвчера в 10:18

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

РБКвчера в 10:27

Росстат извинился за досрочную публикацию данных по инфляции

Rambler News Serviceвчера в 11:55

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Ведомостивчера в 08:40

Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

РИА Новостивчера в 11:09
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:14, Вашингтон
Политика

Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
Обновлено в 01:47
Политика

Собчак защитила Путина после инцидента с «Рустави 2»

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за российского лидера Владимира Путина после того, как его оскорбил журналист грузинского телеканала.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Экономика

Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам

Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Ночью в Рязани столкнулись микроавтобус и грузовик

Обновлено в 01:32
Политика

Радикалы устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne в Киеве

Рядом со зданием телеканала NewsOne в Киеве радикалы устроили акцию протеста из-за проведения телемоста с российским каналом «Россия 1», который был отменен после поступивших в адрес украинских журналистов угроз.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Сбербанк назвал страны, в которых опасно пользоваться банкоматами

Уберечь деньги поможет соблюдение простых правил. Однако в некоторых странах риск стать жертвой скимминга очень высок.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

Обновлено вчера в 23:15
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Авто

Продажи кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году

Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова укусила лошадь

Во время вечеринки Dolce$Gabbana, где артист щеголял в обновке знаменитых кутюрье, артиста укусил конь, попутно обслюнявив рубашку в имперском стиле, расшитую пайетками, которая по самым скромным подсчетам обошлась певцу в сумму, превышающую сто тысяч рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ).
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Футбол

Полуголой Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки

22-летняя американская модель Кинси Волански была поймана охранниками при попытке выйти на поле в финале Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:39
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии

Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Общество

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Общество

На Алтае произошла массовая гибель пчел

Обновлено вчера в 12:28
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Политика

Самыми богатыми силовиками России стали замы Шойгу и глава ФСО

Обновлено в 01:49
Гаджеты

Обновление улучшило работу камеры OnePlus 7 Pro

В числе прочего была улучшена и работу камеры: увеличено качество 48-Мп фотографий, снятых в режиме Pro, улучшена производительность приложения камеры при переключении с тыльной камеры на фронтальную и увеличена скорость работы автофокуса.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Евкуров стал заместителем министра обороны

Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Политика

Трамп отказался от британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Авто

Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
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