Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибкуРБК 10:27

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Как говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений»: оно внесло данные в Центральную базу статистической информации до их подтверждения.
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Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

РБК10:27

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Интерфакс10:18

Росстат признал вину в досрочной публикации данных по инфляции

Коммерсантъ10:32

Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

РИА Новости11:09

Росстат извинился за досрочную публикацию данных по инфляции

Rambler News Service11:55

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Ведомости08:40

Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

ТАСС10:24
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