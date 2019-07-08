Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибкуРБК 10:27
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Как говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений»: оно внесло данные в Центральную базу статистической информации до их подтверждения.
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Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Общество
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Космос
Американцы создали новую систему посадки на Марс
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Лолита красила перила и мыла полы в подъезде
Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат.
Обновлено в 18:13
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено в 14:58
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд
Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Хоккей
Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа
«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
Обновлено в 15:39
Политика
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» ловушкой для Европы
Украинская компания «Нафтогаз» заявила об «опасности» проекта «Северный поток — 2» для европейских стран, назвав газопровод ловушкой для Европы.
Обновлено в 14:03
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 17:27
Здоровье
Жертвами холеры в Йемене стали более 700 человек
Обновлено в 14:59
Экономика
Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах
Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Авто
Ford Bronco получил спецверсию Trail для сурового бездорожья
Бразильская компания Troller выпустила специальную версию внедорожника Ford Bronco (T4) Trail, предназначенную для езды по самому суровому бездорожью.
Обновлено в 12:00
Общество
Второй иностранный язык станет обязательным в алтайских школах с 1 сентября
Новый обязательный предмет появится в школах 1 сентября 2019 года для 5, 7, 8, 9 и некоторых шестых классов.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала редкое фото с мужем и сыном
Мария Кожевникова с мужем и детьми Солистка группы "Фабрика" Саша Савельева тоже выложила в микроблог совместное фото с мужем, актером Кириллом Сафоновым, и сыном Леоном.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Технологии
В Нижнем Новгороде создали «умный» спортивный костюм «кибертренер»
Нижегородская область представила единственный в мире «умный» спортивный костюм «кибертренер».
Обновлено в 09:30
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Политика
Болтон о санкциях против Ирана: мы только начинаем
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в настоящее время находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.
Обновлено в 16:17
Политика
Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила "полную поддержку" послу Великобритании в Вашингтоне Киму Дэрроку, с которым ранее в понедельник президент США Дональд Трамп отказался иметь дело, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса премьера.
Обновлено в 18:32