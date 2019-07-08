Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибкуРБК 10:27

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Как говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений»: оно внесло данные в Центральную базу статистической информации до их подтверждения.
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Орешкин назвал недопустимой досрочную публикацию данных по инфляции

Газета.Ru16:27

Росстат объяснил, почему опубликовал данные по инфляции раньше официальных

РИА Новости11:09

Орешкин: публикация ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустима

Ведомости08:40

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Интерфакс10:18

Росстат извинился за досрочную публикацию данных по инфляции

Rambler News Service11:55

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

РБК10:27

Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

ТАСС10:24
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Политика

Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 19:45
Политика

Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено в 17:36
Происшествия

Искалеченной ингушской девочке найдут приемную семью в республике

Семилетней девочке, которую со следами пыток изъяли из приемной семьи 4 июля, найдут благополучную приемную семью, предпочтение будет отдаваться тем, кто проживает в Ингушетии.
Обновлено в 11:39
Политика

Андрей Малахов обратился к президенту Украины

Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
Здоровье

Врачи назвали продукты для упругости груди

Женская грудь теряет упругость с возрастом, после чего наблюдаются сбои гормонального фона.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В центре Москвы произошло вооружённое ограбление

Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, у водителя автомобиля похитили сумку с деньгами и документами.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Кино

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Авто

Мантуров назвал приблизительную стоимость седана Aurus Senat

Представитель Мантурова не стал называть «Ведомостям» ориентировочные цены других моделей марки (лимузин, кроссовер, фургон и проч.).
Обновлено в 05:25
Политика

Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе

Зеленского в начале разговора журналист просит прокомментировать инициативу главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, в Донецкой и Луганской областях русскому языку необходимо предоставить статус регионального.
Обновлено в 18:57
Интернет

Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud

Браузерная версия облачного сервиса iCloud будет поддерживать биометрическую авторизацию через Face ID или Touch ID.
Обновлено в 05:03
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Транспорт

В метро Вены появились «ароматные» поезда

Кондиционеры в метро Вены помимо охлаждающего воздуха теперь подают и несколько душистых ароматов, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию — оператора венского городского транспорта Wiener Linien.
Обновлено в 15:45
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

Жители Тбилиси во второй раз провели митинг у здания «Рустави 2»

Несколько сотен человек в понедельник провели акцию протеста у здания грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" на окраине Тбилиси, выражая недовольство нецензурными высказываниями журналиста ТВ Георгия Габунии в адрес российских властей.
Обновлено в 15:02
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Политика

Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине

Президент России Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд

Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 18:14
Кино

Умер режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 09:35
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика

Российские туристы массово отказываются от поездок в Грузию

Обновлено в 16:23
Музыка

Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем

Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50
Происшествия

SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.
Обновлено в 16:29
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