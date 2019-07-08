Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибкуРБК 10:27
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Как говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений»: оно внесло данные в Центральную базу статистической информации до их подтверждения.
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Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено в 14:43
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Экономика
Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности.
Обновлено в 17:37
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Муж кассира, задержанной по подозрению в хищении более 20 млн руб. в банке в Башкирии, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 20:41
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Общество
Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте
В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Технологии
Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
Политика
Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске
Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:16
Политика
Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС
Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Футбол
Российские футболистки вышли в полуфинал Универсиады
Обновлено в 14:11
Здоровье
Почему РПЦ и Минздрав не смогут договориться о запрете абортов
Если предложение РПЦ будет принято государством, аборты и некоторые распространенные медицинские процедуры фактически окажутся под запретом.
Обновлено в 18:10
Экономика
Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах
Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
Обновлено в 17:02
Космос
Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос
Следующий выход астронавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется в конце лета Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Кино
Умер режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:35
Происшествия
Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти
Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
Обновлено в 18:04
Экономика
Васильев проинформировал Путина о развитии Дагестана
Обновлено в 08:00
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Происшествия
SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship
Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.
Обновлено в 16:29
Общество
В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро
Обновлено в 16:11
Политика
Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:46
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Игры
Синдел появится в Mortal Kombat 11
В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Происшествия
На 40 млн рублей леса собирался переправить в Китай житель Приморья
Контрабанду более двух тысяч кубов пиломатериалов из манчжурских дуба и ясеня пресекли уссурийские таможенники и силовики.
Обновлено в 20:38
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51