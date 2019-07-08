Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Как говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений»: оно внесло данные в Центральную базу статистической информации до их подтверждения.

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

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