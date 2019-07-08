Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибкуРБК 10:27
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Как говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений»: оно внесло данные в Центральную базу статистической информации до их подтверждения.
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Игры
Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2
Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.
Обновлено в 14:24
Политика
Госдума РФ приняла решение ограничить импорт грузинских товаров
Депутаты Государственной думы России утвердили решение прекратить поставки в страну воды и вин, которые производятся в Грузии.
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Продано 15 млн смартфонов Honor 8X
Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказалась в сторону защитников Аллы Пугачевой
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева высказала собственное мнение в сторону защитников Примадонны Аллы Пугачевой в журнале "7 Days".
Обновлено в 22:43
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Семь человек пострадали в страшном ДТП на трассе в Кузбассе
Накануне вечером на участке трассы Новосибирск – Кемерово произошло страшное ДТП, в результате которого пострадали семь человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 22:23
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Футбол
Набиуллин перешел из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 14:27
Политика
Объединяются Челябинская, Свердловская области и Башкортостан
Свои подписи под документом оставили главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер и и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов.
Обновлено в 14:22
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено в 18:30
Общество
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске
В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Калви раскрыл суду детали сделки, оказавшейся в основе уголовного дела
В Baring Vostok уголовное дело связывают с конфликтом акционеров "Восточного". Юсупов и еще один акционер, Артем Аветисян, это отрицают.
Обновлено в 15:04
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 19:45
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Общество
«Раз 20 пересмотрел»: видео, снятое на пляже Приморья, набирает популярность
В социальных сетях набирает популярность видеоролик, снятый на одном из пляжей Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:00
Политика
Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»
Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого нецензурно оскорбил журналист в эфире грузинского канала «Рустави 2». Об этом она написала в Telegram-канале Собчак напомнила свою позицию, которая осталась неизменной с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции.
Обновлено в 23:06
Наука
Жизнь после смерти. Ученые объяснили, что происходит в загробном мире
Загробный опыт находит научное объяснение В 2017 году специалисты из Льежского университета (Бельгия) изучали письменные свидетельства 154 пациентов, переживших клиническую смерть.
Обновлено вчера в 01:00
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Обновлено в 14:25
Футбол
Кубок Африки. Кот-д’Ивуар вышел в четвертьфинал благодаря голу Заха
Матч 1/8 финала Кубка Африки Мали – Кот-д' Ивуар закончился со счетом 0:1. На 76-й минуте забил нападающий Вилфрид Заха.
Обновлено в 13:56
Происшествия
ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании ОПГ
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного общества взяточников.
Обновлено в 15:29
Технологии
Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны РФ
Обновлено в 08:49
Финансы
В США в сентябре может произойти дефолт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 13:40