Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Как говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений»: оно внесло данные в Центральную базу статистической информации до их подтверждения.

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Игры Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2 Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.

Политика Госдума РФ приняла решение ограничить импорт грузинских товаров Депутаты Государственной думы России утвердили решение прекратить поставки в страну воды и вин, которые производятся в Грузии.

Гаджеты Продано 15 млн смартфонов Honor 8X Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.

Шоу-бизнес Алена Водонаева высказалась в сторону защитников Аллы Пугачевой Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева высказала собственное мнение в сторону защитников Примадонны Аллы Пугачевой в журнале "7 Days".

Происшествия В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Происшествия Семь человек пострадали в страшном ДТП на трассе в Кузбассе Накануне вечером на участке трассы Новосибирск – Кемерово произошло страшное ДТП, в результате которого пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Общество Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Политика Объединяются Челябинская, Свердловская области и Башкортостан Свои подписи под документом оставили главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер и и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов.

Политика В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".

Происшествия Журналиста обвинили в воздействии на подсознание Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».

Общество В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.

Происшествия Калви раскрыл суду детали сделки, оказавшейся в основе уголовного дела В Baring Vostok уголовное дело связывают с конфликтом акционеров "Восточного". Юсупов и еще один акционер, Артем Аветисян, это отрицают.

Интернет Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».

Политика Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.

Политика Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2» Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого нецензурно оскорбил журналист в эфире грузинского канала «Рустави 2». Об этом она написала в Telegram-канале Собчак напомнила свою позицию, которая осталась неизменной с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции.

Наука Жизнь после смерти. Ученые объяснили, что происходит в загробном мире Загробный опыт находит научное объяснение В 2017 году специалисты из Льежского университета (Бельгия) изучали письменные свидетельства 154 пациентов, переживших клиническую смерть.

Транспорт Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.

Футбол Кубок Африки. Кот-д’Ивуар вышел в четвертьфинал благодаря голу Заха Матч 1/8 финала Кубка Африки Мали – Кот-д' Ивуар закончился со счетом 0:1. На 76-й минуте забил нападающий Вилфрид Заха.

Происшествия ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании ОПГ Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного общества взяточников.

Технологии Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.

Финансы В США в сентябре может произойти дефолт Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.