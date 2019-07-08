Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибкуРБК 10:27
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Как говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений»: оно внесло данные в Центральную базу статистической информации до их подтверждения.
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Политика
ВГТРК приглашает украинских участников телемоста в Москву
Российский медиахолдинг готов самостоятельно организовать площадку для общения жителей РФ и Украины Телеканал NewsOne отказался от проведения совместного телемоста с "Россия-1", который получил название "Надо поговорить !".
Обновлено в 09:30
Политика
Канделаки обвинила в скандале на «Рустави 2» Саакашвили
Телеведущая Тина Канделаки в эфире Радио «КП» прокомментировала скандал, который произошел накануне в Грузии.
Обновлено в 10:17
Политика
Житель Татарстана избежал наказания за оскорбление «Единой России»
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении Максима Семина за нелестное высказывание о деятельности партии "Единая Россия" в паблике "Типичный Джалиль" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 04:06
Авто
Porsche представила обновленное гоночное купе 911 RSR
Специалисты спортивного подразделения Porsche рассказали о своей новинке. Гоночное купе 911 RSR 2019 модельного года стало на 95% новым.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина
Нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", вызвали в Тбилиси новые митинги.
Обновлено в 10:44
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Общество
Прядь волос Наполеона продали почти за 19 тысяч евро
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса
В июне представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическую блокаду региона Киев снимет только после возвращения контроля над активами.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Зенитный комплекс «Панцирь-СМ» разработан для боёв будущего
Муравкин рассказал, что комплекс разрабатывался для противовоздушных боёв будущего, где противостоять придётся не пилотам истребителя против зенитного ракетного расчёта, а умным и точнейшим машинам, работающих в больших группах.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Авто
«Рольф» увеличил продажи на 6% в I полугодии
Сервисные станции компании «Рольф» во II квартале провели обслуживание и ремонт автомобилей в объеме 770 500 нормочасов (без учета внутренних заказ-нарядов), добившись роста выработки на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Круизный лайнер едва не врезался в венецианскую набережную
В минувшие выходные во время шторма одно из круизных судов едва не врезалось в городскую набережную.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Футбол
Уральский завод изготовил фарфоровые фигурки Кокорина и Мамаева
Сысертский фарфоровый завод представил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:24
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
США призвали Германию отправить в Сирию свои сухопутные войска
Американские власти призывают Германию отправить сухопутные войска на северо-восток Сирийской Арабской Республики для частичной замены американских.
Обновлено вчера в 06:51
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Обновлено в 09:01
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Политика
Иран увеличил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана
Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%.
Обновлено в 04:59
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Культура
Ведущим шоу «Форт Боярд» стал Шнуров
Обновлено в 09:43
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Путешествия
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:30
Политика
Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова организовать в Минске встречу, в которой примут участие Россия, Украина, США, ФРГ, Франция и Британия.
Обновлено в 09:20
Общество
«Макдоналдс» в России могут оштрафовать из-за шестирублёвого соуса
Санкт-Петербургское управление ФАС признало компанию виновной в нарушении закона о рекламе. А причиной всему стал обычный соус за 6 рублей.
Обновлено в 11:51