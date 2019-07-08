Экономика
Росстат признал вину в досрочной публикации данных по инфляцииКоммерсантъ 10:32
В Росстате заявили, что досрочная публикация данных по инфляции в июне произошла по вине одного из подведомственных ему учреждений, которое отправило сведения в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Политика
В Тбилиси заявили, что «Габуния не грузин, и даже не мужчина»
В грузинских соцсетях всю ночь бушевал шквал гневных комментариев в адрес Габунии и «Рустави 2». На вопрос корреспондента ФАН, зачем они столь поздней ночью приехали на окраину города, люди отвечали: «Просто не было сил терпеть подобное!».
Обновлено в 01:41
Происшествия
Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством
В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Политика
Канделаки обвинила в скандале на «Рустави 2» Саакашвили
Телеведущая Тина Канделаки в эфире Радио «КП» прокомментировала скандал, который произошел накануне в Грузии.
Обновлено в 10:17
Общество
Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на «Мисс Украина»
Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на "Мисс Украина" Алкогольный и табачный магнат зарегистрировал брак с 27-летней любовницей.
Обновлено в 10:38
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Происшествия
Полиция Тобольска пригласила на службу супергеройским роликом
Полиция Тобольска оригинально пригласила молодых людей на службу в органы внутренних дел.
Обновлено в 09:38
Спорт
Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг
Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши
Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры. Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Причину развода Лолиты с молодым мужем назвала Штурм
Штурм полагает, что причиной развода Лолиты может быть ее порывистый характер.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Правительство утвердило положение о военных центрах при вузах
Правительство утвердило положение о военных учебных центрах при федеральных вузах.
Обновлено в 06:53
Авто
Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6
1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Общество
При Кунсткамере появится научно-хранительский центр за 4,5 млрд рублей
Для Кунсткамеры в Петербурге построят многофункциональный научно-хранительский центр.
Обновлено в 10:53
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Происшествия
На парковке в Новосибирске нашли крокодила
В Новосибирске на автомобильной парковке нашли крокодила, который сбежал из гастролирующего цирка-шапито, сообщает NGS.ru.
Обновлено в 07:10
Космос
«Хаббл» отследил теплый газ в системе Эты Киля
Обновлено 06 июля в 03:53
Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Политика
Поклонская ответила Зеленскому, «чей Крым»
Обновлено в 07:54
Политика
СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области
Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Обновлено в 01:26
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Политика
Зеленский надеется на завершение конфликта в Донбассе через год
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и Black Star
Рэпер Леван Горозия, более известный как L'One, обратился в суд с иском на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимати, пишет РБК.
Обновлено в 09:17
Авто
ЗМЗ доработает свой мотор для УАЗ «Патриот» с автоматом
Заволжский моторный завод, входящий в состав концерна Sollers, изготовил пробную партию моторов ZMZ Pro в новой модификации, адаптированную под установку автоматической коробки передач Punch 6L50.
Обновлено вчера в 23:30