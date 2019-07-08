Экономика

Росстат признал вину в досрочной публикации данных по инфляцииКоммерсантъ 10:32

В Росстате заявили, что досрочная публикация данных по инфляции в июне произошла по вине одного из подведомственных ему учреждений, которое отправило сведения в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения.
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В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

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