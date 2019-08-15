Объем промышленного производства в России в июле этого года вырос на 2,8% по сравнению с июлем 2018-го. Такие данные обнародовал в четверг Росстат. Месяцем ранее был зафиксирован рост промышленности на 3,3% в годовом выражении.

Росстат объяснил промышленный рост на фоне падения добычи нефти и газа

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