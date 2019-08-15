Экономика

Росстат рассказал о состоянии промышленного производства в РоссииNews.ru вчера в 09:53

Прирост промышленного производства в России в январе–июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8%. По данным Росстата, увеличению этого показателя поспособствовали сырьевой и обрабатывающий секторы.
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Росстат объяснил промышленный рост на фоне падения добычи нефти и газа

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ПРАЙМвчера в 09:05
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Происшествия

Командир аварийно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 05:06
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Гренландия открыта для бизнеса с США, но не для продажи

Газета Уолл стрит джорнал пишет, что Дональд Трамп в разговорах с помощниками интересовался, не следует ли попытаться купить Гренландию.
Обновлено в 07:30
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Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом

В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Авто

Ford Mustang из фильма «Детектив Буллитт» выставлен на торги в США

Зеленый автомобиль Ford Mustang 1968 года, на котором актер Стив МакКуин (1930-1980) устраивал гонки в фильме "Детектив Буллитт" (Bullitt, 1968), выставлен на аукцион в США.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку

В учениях задействовано около десятка самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.
Обновлено 14 августа в 07:39
Авто

Родстер Lamborghini Aventador SVJ получит коллекционное издание

Lamborghini готовит сюрприз для поклонников «Авентадора»: на базе родстера самой экстремальной версии SVJ компания из Сант-Агата-Болоньезе построит спецверсию 63 Edition.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель

Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Политика

В офисе Зеленского отказали в интервью российскому СМИ

«К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», — говорится в ответе, который был получен более чем через две недели после запроса.
Обновлено в 07:25
Экономика

«Автодор» предложил новую схему для инвестиций в строительство дорог

Обновлено в 02:02
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Энергетика

Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть

Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг.
Обновлено в 02:00
Общество

Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете

Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Общество

Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет

В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Суд отменил особый порядок в деле экс-министра Подмосковья Кузнецова

Басманный суд Москвы постановил отменить особый порядок судебного процесса по делу экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в 22 эпизодах преступлений с общим ущербом в 14 млрд руб. Такое решение приняла судья Ирина Вырышева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой

Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.
Обновлено в 00:38
Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Авто

В России продано 400 000 кроссоверов Renault Duster

С момента выхода кроссовера Duster на отечественный рынок было продано 400 тысяч экземпляров.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Российский турист утонул в Турции

Обновлено в 05:54
Происшествия

Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео

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Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
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Toyota вывела на тесты гибридный внедорожник RAV4 в Европе

Запас хода на одной электротяге у RAV4 составит около 48 км. Благодаря разработке новой версии кроссовера автопроизводитель расчитывает подогнать модель под ужесточающиеся экологические нормы, которые вступят в силу в Европе в 2020-2021 году.
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Общество

Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

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Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Политика

Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Футбол

«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы

Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
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