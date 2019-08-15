Прирост промышленного производства в России в январе–июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8%. По данным Росстата, увеличению этого показателя поспособствовали сырьевой и обрабатывающий секторы.

Росстат рассказал о состоянии промышленного производства в России

Политика Гренландия открыта для бизнеса с США, но не для продажи Газета Уолл стрит джорнал пишет, что Дональд Трамп в разговорах с помощниками интересовался, не следует ли попытаться купить Гренландию.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Происшествия В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Авто Ford Mustang из фильма «Детектив Буллитт» выставлен на торги в США Зеленый автомобиль Ford Mustang 1968 года, на котором актер Стив МакКуин (1930-1980) устраивал гонки в фильме "Детектив Буллитт" (Bullitt, 1968), выставлен на аукцион в США.

Авто Родстер Lamborghini Aventador SVJ получит коллекционное издание Lamborghini готовит сюрприз для поклонников «Авентадора»: на базе родстера самой экстремальной версии SVJ компания из Сант-Агата-Болоньезе построит спецверсию 63 Edition.

Происшествия Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».

Политика В офисе Зеленского отказали в интервью российскому СМИ «К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», — говорится в ответе, который был получен более чем через две недели после запроса.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Энергетика Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг.

Общество Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.

Происшествия Суд отменил особый порядок в деле экс-министра Подмосковья Кузнецова Басманный суд Москвы постановил отменить особый порядок судебного процесса по делу экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в 22 эпизодах преступлений с общим ущербом в 14 млрд руб. Такое решение приняла судья Ирина Вырышева, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.

Общество Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Авто В России продано 400 000 кроссоверов Renault Duster С момента выхода кроссовера Duster на отечественный рынок было продано 400 тысяч экземпляров.

Политика ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.

Авто Toyota вывела на тесты гибридный внедорожник RAV4 в Европе Запас хода на одной электротяге у RAV4 составит около 48 км. Благодаря разработке новой версии кроссовера автопроизводитель расчитывает подогнать модель под ужесточающиеся экологические нормы, которые вступят в силу в Европе в 2020-2021 году.

Происшествия В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.

Общество Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.