Общество
Росстат объяснил бедность ямальцев техническим сбоемНовые Известия 01:32
Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа хватает денег только на еду. В настоящее время ведомство проводит проверку этих данных. Там не исключают вероятность ошибки.
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