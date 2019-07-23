Экономика

Приток мигрантов в Россию оказался аномальнымURA.Ru 07:11

В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения. Эксперты уточняют, что подобный скачок в количестве мигрантов произошел в 2011 году, но был связан с изменением методики анализа миграции в Росстате.
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с чего всё началось
Миграционный прирост населения России резко увеличился в начале 2019 года — в январе—апреле он составил 98 тыс. человек, тогда как в январе—апреле 2018 года — 57,1 тыс., сообщили ведущие научные сотрудники лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян и Юлия Флоринская в июльском выпуске обзора «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития» (.pdf
).
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