с чего всё началось

В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения. Эксперты уточняют, что подобный скачок в количестве мигрантов произошел в 2011 году, но был связан с изменением методики анализа миграции в Росстате.

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Здоровье В Оренбуржье запретили взимать плату за определение пола ребенка Эксперты заключили, что правовых оснований для определения пола плода на платной основе нет, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой «Приглашение президента Польши на имя президента Беларуси принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны действительно поступило», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

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Происшествия Кортеж Путина попытались заминировать В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".