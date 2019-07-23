Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в РоссиюКоммерсантъ 13:25

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве. В Росстате отметили, что прирост произошел за счет тех, кто получил временную регистрацию в РФ.
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Росстат объяснил аномальный рост притока мигрантов в начале 2019 года

Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.
РБК10:30

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Аномальному притоку мигрантов в Россию нашли объяснение

URA.Ru11:01

Названа причина резкого роста числа мигрантов в России

Газета.Ru12:56

Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов в Россию в начале года

Эхо Москвы13:23

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Коммерсантъ13:25

Росстат объяснил рекордный приток мигрантов

Телеканал 360°12:54

Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов

РИА Новости11:45

Росстат объяснил аномальный рост притока мигрантов в начале 2019 года

РБК10:30
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Боксер Максим Дадашев скончался в больнице

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Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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