Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.

с чего всё началось

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве. В Росстате отметили, что прирост произошел за счет тех, кто получил временную регистрацию в РФ.

Происшествия В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву В Петербурге убили гражданскую активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елену Григорьеву.

Единоборства Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика МВД Украины направило спецназ в оккупированную часть ДНР из-за митинга Министерство внутренних дел Украины направило отряд спецназа в город Покровск в оккупированной украинскими силовиками части Донецкой Народной Республики из-за митинга у здания окружной избирательной комиссии.

Политика Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.

Армия и оружие Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.

Политика Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Происшествия Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия Самолет Airbus A321, совершающий рейс из Осло в Москву развернулся над территорией Швеции.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86 Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.

Экономика Путин поручил проверить схему обратного лизинга автомобилей для физлиц Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре при участии Росфинмониторинга и ЦБ проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Политика Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Армия и оружие Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16 Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.

Политика Савченко назвала «прекрасным чувством» поражение на выборах в Раду Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, назвала свободой свой проигрыш на внеочередных парламентских выборах.

Политика От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.

Происшествия Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.

Происшествия Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой Цыганские семьи, уехавшие из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток после массовой драки, в которой один человек погиб и несколько пострадали, начали возвращаться домой, уже вернулись 177 человек, сообщил РИА Новости во вторник глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.

Транспорт Благоустройство площади Киевского вокзала в Москве завершат осенью Благоустройство площади Киевского вокзала и близлежащих улиц завершится осенью текущего года.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Авто Volkswagen выпустил миллионный Touareg С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.

Футбол Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив» Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.

Происшествия КНДР задержала российское судно с 17 моряками В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане.

Экономика МВФ вновь понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году Напомним, в апрельском прогнозе МВФ ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,2 п. п.— до 3,3%. Оценка роста экономики России на текущий год тогда осталась без изменений — 1,6%.