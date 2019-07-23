Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в РоссиюКоммерсантъ 13:25
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве. В Росстате отметили, что прирост произошел за счет тех, кто получил временную регистрацию в РФ.
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с чего всё началось
Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.РБК10:30
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