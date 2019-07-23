Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в РоссиюКоммерсантъ 13:25
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве. В Росстате отметили, что прирост произошел за счет тех, кто получил временную регистрацию в РФ.
Читать в источнике
Оценить390
с чего всё началось
Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.РБК10:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 21:28, Вашингтон
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено в 16:04
Кино
Warner Bros. экранизирует «советский» комикс о Супермене
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа
Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.
Обновлено в 19:23
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Кино
Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия
Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено в 11:11
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение песни «Группа крови» группой Metallica
Александр Цой прокомментировал выступление американской рок-группы Metallica, которая исполнила песню его отца Виктора Цоя «Группа крови» на московском концерте.
Обновлено в 21:16
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Кино
Минкульт планирует узнать, какие Винни-Пухи нужны современным детям
Минкультуры РФ планирует в сентябре обсудить с представителями отрасли, в каких героях нуждается отечественная анимация, как создать нового Винни-Пуха и каких сценариев ждать в следующем году, сообщила РИА Новости глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 20:50
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро
Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Израиля Перец провел 31 матч и забил 8 голов.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Экономика
Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летних
Если в первые пять месяцев 2018 г. кредитные карты были выданы 18-летним на сумму в пять тысяч рублей, то в аналогичный период текущего года сумма увеличилась до 12,5 тыс. рублей.
Обновлено в 20:52
Космос
Цель — Луна: владелец «Тетриса» хочет построить лунный космодром
Хэнк Роджерс, который в своё время лицензировал игру «Тетрис», заявил о намерении построить перевалочную базу на Луне.
Обновлено в 06:22
Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
Обновлено в 13:02
Политика
Трамп назвал Джонсона «британским Трампом»
Дональд Трамп на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне оценил назначение Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны, сообщает RT.
Обновлено в 15:00
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Происшествия
На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт
Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.
Обновлено в 19:37
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено в 19:49
Экономика
Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей
Общие потери российской экономики от "рюмочных и пивных" ежегодно составляют более 3 трлн рублей.
Обновлено в 20:23
Космос
В космосе после запуска «Союза» обнаружили неизвестный предмет
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие
На востоке ДР Конго 12 человек убиты при нападении боевиков
В результате вооруженного нападения группы террористов на две деревни близ города Бени, расположенного на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), были убиты 12 мирных жителей.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Экономика
Минкульт предложил увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб
Министерство культуры РФ в целях сохранения объектов культурного наследия предлагает увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб для реставрации, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Оппозиционного ингушского журналиста обвинили в хранении наркотиков
Арестованному неделю назад журналисту оппозиционного ингушского издания "Фортанга" Рашиду Майсигову предъявили окончательное обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере.
Обновлено в 13:14