Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.

с чего всё началось

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве. В Росстате отметили, что прирост произошел за счет тех, кто получил временную регистрацию в РФ.

Политика Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.

Футбол «Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Армия и оружие В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.

Энергетика Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Кино Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».

Музыка Сын Цоя оценил исполнение песни «Группа крови» группой Metallica Александр Цой прокомментировал выступление американской рок-группы Metallica, которая исполнила песню его отца Виктора Цоя «Группа крови» на московском концерте.

Общество В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.

Кино Минкульт планирует узнать, какие Винни-Пухи нужны современным детям Минкультуры РФ планирует в сентябре обсудить с представителями отрасли, в каких героях нуждается отечественная анимация, как создать нового Винни-Пуха и каких сценариев ждать в следующем году, сообщила РИА Новости глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Футбол «Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Израиля Перец провел 31 матч и забил 8 голов.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя 1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.

Экономика Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летних Если в первые пять месяцев 2018 г. кредитные карты были выданы 18-летним на сумму в пять тысяч рублей, то в аналогичный период текущего года сумма увеличилась до 12,5 тыс. рублей.

Космос Цель — Луна: владелец «Тетриса» хочет построить лунный космодром Хэнк Роджерс, который в своё время лицензировал игру «Тетрис», заявил о намерении построить перевалочную базу на Луне.

Политика Новым главой Пентагона стал Марк Эспер Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.

Политика Трамп назвал Джонсона «британским Трампом» Дональд Трамп на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне оценил назначение Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны, сообщает RT.

Происшествия На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.

Экономика Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей Общие потери российской экономики от "рюмочных и пивных" ежегодно составляют более 3 трлн рублей.

Армия и оружие На востоке ДР Конго 12 человек убиты при нападении боевиков В результате вооруженного нападения группы террористов на две деревни близ города Бени, расположенного на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), были убиты 12 мирных жителей.

Армия и оружие В США заявили, что сбили два иранских беспилотника Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.

Экономика Минкульт предложил увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб Министерство культуры РФ в целях сохранения объектов культурного наследия предлагает увеличить налоговый вычет на покупку исторических усадеб для реставрации, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.