Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.

с чего всё началось

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве. В Росстате отметили, что прирост произошел за счет тех, кто получил временную регистрацию в РФ.

Армия и оружие Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Происшествия Врачи спасли руку избитой в Ингушетии девочки Врачи смогли предотвратить ампутацию левой руки у девочки, избитой в Ингушетии.

Политика В партии Зеленского допустили особый статус русского языка в Донбассе Ранее об особом статусе русского языка в Донбассе говорил и сам Владимир Зеленский.

Футбол Конов подтвердил переход Перейро в «Спартак» Журналист Василий Конов анонсировал трансфер хавбека ПСВ Гастона Перейро в московский "Спартак".

Политика Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах продать Карелию Соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис категорически опроверг заявления о попытках властей продать Карелию Финляндии в 1991 году.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Политика МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Политика Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.

Футбол «Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче Гризманна «Барселона» потерпела поражение в товарищеском матче с «Челси» в рамках тура по Японии.

Происшествия Назван инициатор массовых задержаний в Чечне К волне массовых задержаний в Чечне в январе 2017 года привели действия республиканского управления ФСБ.

Кино Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Политика Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.

Политика СБУ заподозрила всех кинопрокатчиков Украины в работе на Россию СБУ открыла уголовное дело по факту работы на Россию в отношении всех кинопрокатных служб страны, сообщает сайт «Украинские новости».

Футбол «Зенит» объявил о возвращении Васютина Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Армия и оружие В Латвии задумались о привлечении армии к охране госграницы Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, в чьем подчинении находится пограничная охрана, обсудил с министром обороны страны Артисом Пабриксом возможное привлечении армейских подразделений к защите госграницы.

Политика Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве полигона в Шиесе Президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона у станции Шиес.

Игры Второе закрытое тестирование Ghost Recon Breakpoint пройдёт с 26 по 29 июля Ubisoft решила провести ещё один этап закрытого тестирования Ghost Recon Breakpoint, и он пройдёт с 26 по 29 июля.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.