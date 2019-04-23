Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходовГазета.Ru 13:23
Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике. Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
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