Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три годаРБК вчера в 09:30
Расчеты по новой методологии показали, что реальные располагаемые доходы россиян за этот период снизились не так значительно, как сообщалось ранее (см. инфографику). По сравнению с 2013 годом этот показатель упал на 8,3%, а не на 10,9%, которые давали вычисления по прежней методологии.
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Milknews.ru22 апреля в 00:00
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