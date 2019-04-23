Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходовРоссийская газета вчера в 10:38

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
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Росстат представил обновленные данные о доходах россиян с 2013 года

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Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
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Обыски проходят в мэрии Якутска

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Генштаб сообщил об усилении войск на западе и юге из-за НАТО

Начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО, передает РИА "Новости".
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Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
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Обновлено в 03:29
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Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
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