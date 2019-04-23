Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходовРоссийская газета вчера в 10:38
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
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Эксперты рассказали, какую опасность может таить замедление инфляции в РФ
Milknews.ru22 апреля в 00:00
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Кино
Дожил до понедельника. Юрий Чернов и Петруху не сыграл, и банк не ограбил
После картины Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» Чернова стали узнавать на улицах: очень понравился зрителям его герой, двоечник Сыромятников, который подглядывал в тетрадь соседа по парте и списывал у него сочинение на тему «Мое представление о счастье».
Обновлено вчера в 17:02
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Спорт
Фигурист Ковтун завершил карьеру
Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:10
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
В школах введут должность «старший учитель»
Должность «старший учитель» предложено учредить в российских школах, сообщается в опубликованном на сайте нормативно-правовых актов проекте Минпросвещения РФ.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Глава МЧС совершил облет пострадавших от пожаров районов Забайкалья
Глава МЧС России Евгений Зиничев совершил на вертолете Ми-8 облет территорий Забайкальского края, которые в наибольшей степени пострадали от пожаров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Общество
Минобороны построит горнолыжный центр и океанариум в парке «Патриот»
Частно-государственный "Патриот" Минобороны планирует построить в парке "Патриот" 900 тыс. кв. м новых зданий и сооружений для гражданского использования.
Обновлено в 02:01
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
Генштаб сообщил об усилении войск на западе и юге из-за НАТО
Начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:29
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.
Обновлено вчера в 18:04
Баскетбол
Лиллард поставил рекорд НБА в победном матче плей-офф
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 100 боеприпасов
ВСУ за истекшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами оказались окрестности Донецка и Ясиноватой.
Обновлено в 03:32
Энергетика
У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
Политика
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико»
Защитники "Атлетико" Диего Годин и Филипе Луис собираются покинуть клуб этим летом, когда истечет срок их контрактов, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 23:25
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова снялась в откровенной фотосессии в готическом образе
Узбекская и российская певица Наргиз Закирова снялась в откровенной фотосессии в готическом образе.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Музыка
Сергей Лазарев обещал не повторяться на Евровидении
В Тель-Авиве Сергей Лазарев исполнит песню Scream, которую написал греческий композитор Димитрис Контопулос, а слова - американка Шарон Вон.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42