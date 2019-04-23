Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходовРоссийская газета вчера в 10:38
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты рассказали, какую опасность может таить замедление инфляции в РФ
Milknews.ru22 апреля в 00:00
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 00:07, Ашберн
Авто
В России изменились цены у трех моделей SUV-сегмента
Проведя мониторинг российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали изменение цен у трех моделей из сегмента внедорожников и кроссоверов.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков
В торговом центре Екатеринбурга тяжёлая конструкция упала на семерых несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
Индонезия стала первым иностранным покупателем российского БТ-3Ф
Индонезийские вооруженные силы закупили партию бронетехники российского производства. Речь идет о 21 БТ-3Ф и 22 БМП-3Ф.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено вчера в 01:56
Экономика
Переводы через систему ЦБ стали платными раньше, чем ожидалось
Банковские переводы по номеру мобильного телефона становятся платными раньше запланированного времени: некоторые банки уже ввели соответствующие комиссии, другие – готовятся взимать их с 1 июня, хотя часть банков продолжит делать это бесплатно.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
«РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии
Добавим, что в финале РБ Лейпциг сыграет с победителем пары Бавария - Вердер, чей матч состоится в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Политолог спрогнозировал первую беседу Путина и Зеленского
Политолог Михаил Погребинский спрогнозировал первую беседу Владимира Путина и Владимира Зеленского, ставшего абсолютным победителем президентских выборов в Украине.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
В Раде начали собирать подписи за отставку Парубия
Депутат Верховной рады Украины Валерий Писаренко объявил о сборе подписей за отставку председателя парламента Андрея Парубия.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
ГИБДД отвергла разделение водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профессионалов и соответственно изменения системы подготовки водителей.
Обновлено вчера в 07:34
Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
«Сбер»: Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак
Финансовая организация Сбербанк зарегистрировала новый товарный знак под названием "Сбер".
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского
Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Янукович захотел вернуться на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Алавесом»
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
В Японии приняли закон о компенсации жертвам принудительной стерилизации
Японский парламент принял закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации, которая практиковалась в стране с 1948 по 1996 годы и затрагивала людей с умственными отклонениям, психическими и серьезными наследственными заболеваниями.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено вчера в 07:28