Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходовРоссийская газета вчера в 10:38

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
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Росстат представил обновленные данные о доходах россиян с 2013 года

Интерфаксвчера в 23:02

Новая методология Росстата увеличила доходы граждан и лишила их сбережений

Коммерсантъвчера в 18:03

Эксперты рассказали, какую опасность может таить замедление инфляции в РФ

Milknews.ru22 апреля в 00:00

Реальные доходы населения России за 2018 год снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом

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Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года

РБКвчера в 09:30

Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%

РИА Новостивчера в 11:10

Старые песни о главном: когда финансы поют романсы

SIA.ru21 апреля в 19:49
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Авто

В России изменились цены у трех моделей SUV-сегмента

Проведя мониторинг российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали изменение цен у трех моделей из сегмента внедорожников и кроссоверов.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
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Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата

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Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
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Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков

В торговом центре Екатеринбурга тяжёлая конструкция упала на семерых несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие

Индонезия стала первым иностранным покупателем российского БТ-3Ф

Индонезийские вооруженные силы закупили партию бронетехники российского производства. Речь идет о 21 БТ-3Ф и 22 БМП-3Ф.
Обновлено вчера в 04:24
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено вчера в 01:56
Экономика

Переводы через систему ЦБ стали платными раньше, чем ожидалось

Банковские переводы по номеру мобильного телефона становятся платными раньше запланированного времени: некоторые банки уже ввели соответствующие комиссии, другие – готовятся взимать их с 1 июня, хотя часть банков продолжит делать это бесплатно.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол

«РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

Добавим, что в финале РБ Лейпциг сыграет с победителем пары Бавария - Вердер, чей матч состоится в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Политолог спрогнозировал первую беседу Путина и Зеленского

Политолог Михаил Погребинский спрогнозировал первую беседу Владимира Путина и Владимира Зеленского, ставшего абсолютным победителем президентских выборов в Украине.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

В Раде начали собирать подписи за отставку Парубия

Депутат Верховной рады Украины Валерий Писаренко объявил о сборе подписей за отставку председателя парламента Андрея Парубия.
Обновлено вчера в 09:45
Общество

ГИБДД отвергла разделение водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профессионалов и соответственно изменения системы подготовки водителей.
Обновлено вчера в 07:34
Кино

Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено вчера в 06:01
Политика

Ким Чен Ын отказался попробовать каравай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика

«Сбер»: Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак

Финансовая организация Сбербанк зарегистрировала новый товарный знак под названием "Сбер".
Обновлено вчера в 04:45
Политика

Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского

Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Янукович захотел вернуться на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна

Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

«Барселона» одержала победу над «Алавесом»

Обновлено вчера в 17:22
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

В Японии приняли закон о компенсации жертвам принудительной стерилизации

Японский парламент принял закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации, которая практиковалась в стране с 1948 по 1996 годы и затрагивала людей с умственными отклонениям, психическими и серьезными наследственными заболеваниями.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
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Общество

Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений

Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено вчера в 07:28
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