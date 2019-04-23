Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходовРоссийская газета вчера в 10:38
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
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Эксперты рассказали, какую опасность может таить замедление инфляции в РФ
Milknews.ru22 апреля в 00:00
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Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 359 человек
Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359, сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на представителя полиции.
Обновлено вчера в 23:37
Кино
В саундтреке второй серии «Игры престолов» появился спойлер
Спетая музыкантами Florence the Machine песня Jenny of Oldstones, прозвучавшая во второй серии «Игры престолов», может содержать спойлеры.
Обновлено 22 апреля в 22:07
Шоу-бизнес
Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем
Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете
Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Футбол
Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛ
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Ким Чен Ын прибывает с первым визитом в Россию
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк
Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк. Проект будущей зоны отдыха одобрил президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
ЦИК Украины объявил о победе Зеленского на выборах президента
Обновлено вчера в 10:53
Гаджеты
Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР
В ходе расследования выяснилось, что отправка личных данных со смартфона происходит в фоновом режиме на серверы, расположенные в КНР.
Обновлено вчера в 09:41
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале
Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому стоит быть искренним во время возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:49
Гаджеты
Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей
Обновлено вчера в 16:12
Футбол
«Бавария» предложила 70 миллионов евро за Кьезу
Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В Хакасии на пожаре погибли двое мужчин
Из-под дверей квартиры на 5 этаже шел слабый дым, внутри горели вещи на площади 6 кв. м. Внутри пожарные обнаружили двух погибших: 56-летнего и 59-летнего мужчин.
Обновлено вчера в 22:54
Спорт
Фигурист Ковтун завершил карьеру
Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Подмосковье
Пожар возник на свалке бытовых отходов "Сабурово" в городском округе Щелково Московской области.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Глав спецслужб Шри-Ланки уволят после терактов
В ближайшие сутки президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сменит глав спецслужб и полицейского департамента.
Обновлено вчера в 14:20
Игры
Нейросети в четыре раза улучшили текстуры Fallout: New Vegas
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья
По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48