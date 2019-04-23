Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходовРоссийская газета вчера в 10:38

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Хоккей Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.

Происшествия Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 359 человек Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359, сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на представителя полиции.

Кино В саундтреке второй серии «Игры престолов» появился спойлер Спетая музыкантами Florence the Machine песня Jenny of Oldstones, прозвучавшая во второй серии «Игры престолов», может содержать спойлеры.

Шоу-бизнес Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.

Политика Ким Чен Ын прибывает с первым визитом в Россию Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Политика Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».

Общество Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк. Проект будущей зоны отдыха одобрил президент Владимир Путин.

Политика Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.

Гаджеты Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР В ходе расследования выяснилось, что отправка личных данных со смартфона происходит в фоновом режиме на серверы, расположенные в КНР.

Политика Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2» Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».

Экономика «Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.

Политика Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому стоит быть искренним во время возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол «Бавария» предложила 70 миллионов евро за Кьезу Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца.

Происшествия В Хакасии на пожаре погибли двое мужчин Из-под дверей квартиры на 5 этаже шел слабый дым, внутри горели вещи на площади 6 кв. м. Внутри пожарные обнаружили двух погибших: 56-летнего и 59-летнего мужчин.

Спорт Фигурист Ковтун завершил карьеру Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил РИА "Новости".

Происшествия Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Подмосковье Пожар возник на свалке бытовых отходов "Сабурово" в городском округе Щелково Московской области.

Общество Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.

Политика Глав спецслужб Шри-Ланки уволят после терактов В ближайшие сутки президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сменит глав спецслужб и полицейского департамента.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.