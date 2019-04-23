Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходовРоссийская газета вчера в 10:38
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
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Эксперты рассказали, какую опасность может таить замедление инфляции в РФ
Milknews.ru22 апреля в 00:00
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Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Обновлено в 01:05
Экономика
«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале
Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
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Минфин США не предоставил конгрессу данные по налогам Трампа
Минфин США не выполнил требование председателя комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса Ричарда Нила по налоговым декларациям американского лидера Дональда Трампа.
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Происшествия
В Хакасии на пожаре погибли двое мужчин
Из-под дверей квартиры на 5 этаже шел слабый дым, внутри горели вещи на площади 6 кв. м. Внутри пожарные обнаружили двух погибших: 56-летнего и 59-летнего мужчин.
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Кино
Песня из 2-й серии финального сезона «Игры престолов» содержит спойлер
Сколько зарабатывают звёзды "Игры престолов" Согласно сюжету, в середине второй серии финального сезона "Игры престолов" несколько персонажей собрались для того, чтобы выпить в тишине перед надвигающимся вторжением Короля Ночи и его армии.
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Политика
Путин и Си Цзиньпин встретятся в Пекине 26 апреля
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Политика
Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным выводит Эстонию на уровень других стран ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Число жертв от взрывов в Шри-Ланке растет
Обновлено 21 апреля в 02:16
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
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Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км
В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
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Игры
Мобильная Dota Auto Chess стала доступна всем пользователям Android-устройств
Ранее разработчики Dota Auto Chess провели альфа-тестирование мобильной версии игры, а теперь игра перешла в стадию открытой беты и в неё могут сыграть все желающие.
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В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
В Центробанке назвали новые особенности финансовых пирамид
Большинство финансовых пирамид в первом квартале 2019 года выявлено в Центральной России и на Урале — 19 и 11 структур соответственно.
Обновлено в 00:46
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Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой
Самое удивительное, что Юлия Началова за много лет до своей смерти знала, что 16 марта 2019 года будет для нее роковой датой.
Обновлено вчера в 08:47
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Экология
В Академическом предлагают построить парк по примеру Нью-Йорка: публикуем эскизы
В конце прошлого года в Академическом началось строительство одного из крупнейших парков Екатеринбурга — Преображенского, площадью 49,5 гектаров.
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«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии
«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
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В марте 2018 года газета "Ведомости" сообщала, что Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) может продать торгово-развлекательный комплекс "Галерея" в Петербурге.
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Общество
Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий
Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда.
Обновлено вчера в 10:10
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное инопланетное строение
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Обновлено вчера в 10:29
Политика
Первый вице-премьер правительства Алтая подал заявление об отставке
"Р.Пальталлер подал заявление об отставке, в настоящее время оно еще не подписано", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
В Казани сгорел частный дом: в пожаре погибли четыре человека
На улице Герцена сгорел частный дом.
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Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика
Две трети россиян не хотят быть бизнесменами
Как показали результаты опроса (1 тыс. человек), проведенного аналитическим центром НАФИ по заказу Минэкономики, предпринимателями хотят стать 29% респондентов, а 67% такого желания не изъявляют.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому стоит быть искренним во время возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:49