Экономика
Росстат: недельная инфляция составила 0,1%News.ru 09:00
Рост потребительских цен за неделю с 16 по 22 апреля составил 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата. По данным ведомства, с начала месяца индекс потребительских цен прибавил 0,2%, а с начала года вырос на 2%. При этом в 2018 году цены за аналогичный период времени увеличились на 1,2%.
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