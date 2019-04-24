Росстат: недельная инфляция составила 0,1%News.ru 09:00

Рост потребительских цен за неделю с 16 по 22 апреля составил 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата. По данным ведомства, с начала месяца индекс потребительских цен прибавил 0,2%, а с начала года вырос на 2%. При этом в 2018 году цены за аналогичный период времени увеличились на 1,2%.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.

Политика Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Происшествия Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.

Экономика Facebook грозит штраф в $5 млрд Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.

Футбол Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".

Авто Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.

Здоровье Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Энергетика Shell обнаружила крупные запасы нефти в США на участке в Мексиканском заливе Подразделение Royal Dutch Shell обнаружило крупные запасы нефти в Мексиканском заливе в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Шоу-бизнес Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Наука Онколог: Самый частый вид рака долгое время протекает бессимптомно Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве» о главных признаках рака легких и диагностике этого заболевания.

Шоу-бизнес Бритни Спирс из-за стресса худеет на глазах Как известно, болезнь отца певицы Бритни Спирс певица переживала очень тяжело.

Шоу-бизнес Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.

Происшествия Подрядчик признал нарушение рабочими запрета на курение в Нотр-Даме Компания Le Bras Frères, занимавшаяся установкой строительных лесов для реставрации собора Парижской Богоматери, признала, что рабочие нарушали запрет на курение на строительной площадке.

Здоровье Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

Политика В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцами В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море.

Происшествия В Челябинской области на обочине дороги обнаружили тело младенца В Челябинской области прохожие обнаружили деревянный гроб с младенцем, который лежал на обочине сельской дороги.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Путешествия Чартеры в Египет могут возобновить к октябрю 2019 года Чартерные авиарейсы из России в египетские города Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться к октябрю 2019 года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».