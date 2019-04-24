Экономика
Росстат: недельная инфляция составила 0,1%News.ru 09:00
Рост потребительских цен за неделю с 16 по 22 апреля составил 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата. По данным ведомства, с начала месяца индекс потребительских цен прибавил 0,2%, а с начала года вырос на 2%. При этом в 2018 году цены за аналогичный период времени увеличились на 1,2%.
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Обновлено в 20:50
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Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора
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Обновлено вчера в 09:30
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Суд США обвинил россиянина в домогательствах и грозит лишением свободы
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«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
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Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
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Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
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Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
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В Хабаровске обрушилась часть жилого дома
Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Россию
Прибытие поезда во Владивосток ожидается к 11:00 мск. Накануне в городе развесили флаги России и Северной Кореи.
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