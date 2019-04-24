Экономика

Росстат: недельная инфляция составила 0,1%News.ru 09:00

Рост потребительских цен за неделю с 16 по 22 апреля составил 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата. По данным ведомства, с начала месяца индекс потребительских цен прибавил 0,2%, а с начала года вырос на 2%. При этом в 2018 году цены за аналогичный период времени увеличились на 1,2%.
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Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%

REGNUM09:09

Росстат: Недельная инфляция сохранилась на уровне 0,1%

Накануне.Ru10:32

Недельная инфляция в РФ с 16 по 22 апреля осталась на уровне 0,1%

ПРАЙМ09:04

Росстат: недельная инфляция составила 0,1%

News.ru09:00

Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%

Росбалт10:43

Глазами крайстата: как на Алтае за прошедшие четыре месяца изменились цены

ПолитСиб.Ру05:15

Цены на яйца в псковских магазинах почти не изменились перед Пасхой – таблица

ЦДИ ПО03:27
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Политика

Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству

Исчезновение человечества в результате экологической катастрофы является гораздо более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие, считает генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников, бывший в 1996-2000 годах директором Службы внешней разведки России.
Обновлено в 20:55
Политика

Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:09
Экономика

Запреты на полеты 737 MAX обойдутся Boeing в $1 млрд

В среду Boeing опубликовала корпоративную отчетность, в которой говорится, что чистая прибыль компании в первом квартале текущего года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период год назад на 13%, до около $2,2 млрд.
Обновлено в 11:53
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено в 11:16
Политика

Путин рассказал о попытках Запада навязать свои ценности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада силой навязывают свои ценности другим странам.
Обновлено в 21:36
Происшествия

Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2

Обновлено в 20:52
Хоккей

Андрей Свечников не участвует в решающей игре серии с «Вашингтоном»

Обновлено в 19:48
Путешествия

Чартеры в Египет могут возобновить к октябрю 2019 года

Чартерные авиарейсы из России в египетские города Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться к октябрю 2019 года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:54
Политика

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 20:50
Политика

Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 18:55
Экономика

Аналитики рассказали, что в микрозаймы чаще всего обращается молодежь

Эксперты сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" рассказали, какие возрастные категории россиян чаще всего обращаются в микрозаймы, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:55
Политика

Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты

Названа причина поломки смартфонов Samsung Galaxy Fold

Как известно, ранее появилась информация о том, что гибкие смартфоны Samsung Galaxy Fold быстро ломаются.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Суд США обвинил россиянина в домогательствах и грозит лишением свободы

Гражданину РФ грозит до десяти лет лишения свободы в США Американский суд может приговорить россиянина к десяти годам лишения свободы из-за домогательств в самолете.
Обновлено в 21:00
Авто

«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»

Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Экономика

Российским космонавтам впервые с 2014 года повысят зарплату

Российским космонавтам и сотрудникам Центра подготовки космонавтов в 2019 году повысят зарплату, индексация пройдет впервые с 2014 года, рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Обновлено в 20:09
Общество

В Якутии дали старт проекту по переселению из аварийного жилья

Обновлено в 08:10
Здоровье

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
Общество

В Японии выплатят компенсацию жертвам принудительной стерилизации

Обновлено в 14:20
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

Обновлено в 16:56
Кино

Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ

Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Хабаровске обрушилась часть жилого дома

Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:25
Политика

Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Россию

Прибытие поезда во Владивосток ожидается к 11:00 мск. Накануне в городе развесили флаги России и Северной Кореи.
Обновлено в 03:48
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