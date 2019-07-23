Экономика
Росстат назвал реальную зарплату россиянЧелнинские известия 09:30
Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года. По результатам исследования она составляет 34,3 тысячи рублей, а средняя по стране достигает 47,6 тысячи рублей. Об этом сообщают «РИА Новости».
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с чего всё началось
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.Известиявчера в 17:01
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Политика
Украина на границе с Россией установила комплексы ядерного контроля
Украина усилила свою границу с Россией и Молдавией современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, которые проверили США, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Обновлено в 14:19
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Общество
В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года
Депутат «Единой России» Шамсаил Саралиев внес в Госдуму законопроект, который наделяет регионы правом увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Обновлено в 15:11
Политика
Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Египет захотел еще больше «безвозмездных» американских бронемашин
Бронемашина M1220 Caiman Соединенные Штаты поставили Египту 930 бесплатных американских бронемашин MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад) в рамках программы Defense’s Excess Defense Articles.
Обновлено в 13:09
Происшествия
КНДР задержала российское судно с 17 моряками
В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Суд продлил арест Абызова на три месяца
«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
Обновлено в 13:52
Наука
На дне Балтийского моря найден корабль эпохи Возрождения
Исследователи нашли уникальную находку на дне Балтийского моря.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе
Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Политика
МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
Обновлено в 00:35
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Футбол
Михайлович прошел первый курс химиотерапии
Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович пережил первый курс химиотерапии.
Обновлено в 12:44
Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Космос
Робот Федор попросил Рогозина переименовать его
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Башкирии мужчина убил жену из-за отказа в интимной близости
В Башкирии мужчину подозревают в убийстве своей 40-летней жены из-за отказа заняться с ним сексом.
Обновлено в 14:48
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех
Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до трех.
Обновлено в 05:39
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
15 июля президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе.
Обновлено в 12:45
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Кино
Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза
В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.
Обновлено в 03:07