Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.

с чего всё началось

Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года. По результатам исследования она составляет 34,3 тысячи рублей, а средняя по стране достигает 47,6 тысячи рублей. Об этом сообщают «РИА Новости».

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