По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергея Шульгина, популярный возраст при рождении ребёнка за последние годы изменился несущественно.

с чего всё началось

Всего в прошлом году родились 1,6 млн детей. Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

Политика Трамп назвал причину своего отказа от алкоголя и курения Президент США Дональд Трамп в обширном интервью газете The Washington Post назвал причину своего полного отказа от употребления алкоголя.

Происшествия Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.

Энергетика Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евро Задержка запуска газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу в обход Украины, может составить 8 месяцев и привести к дополнительным инвестициям в сумме до 660 млн евро ($740 млн).

Общество Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.

Футбол Нападающий «Зенита» Джорджевич перейдет в «Локомотив» Игорь Глушевич в разговоре со Sport24.ru заявил, что его клиент намерен перейти в «Локомотив», если «Зенит» одобрит трансфер.

Политика В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.

Общество Штормовые порывы ветра зафиксировали в Москве Днем в пятницу на территории новой Москвы зафиксировали порывы ветра до 21 метра в секунду, сильный ветер сохранится в городе до вечера, сообщается на сайте «Метеоновости».

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Политика Тарифы на мобильную связь для крымчан «заморожены» Ранее оператор сообщил, что тарифы на мобильную связь для жителей Крыма, использующих тарифный план «Супер МТС (Кубань)», будут повышены 12 августа текущего года.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Футбол Федун хочет вернуть Черчесова в «Спартак» Согласно источнику, владелец красно-белых Леонид Федун хочет пригласить наставника после окончания Евро-2020.

Политика Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.

Общество Назван размер зарплаты космонавтов в России В ведомстве сослались на закон о материальном положении космонавтов в РФ, согласно которому оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, у инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей.

Политика Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Происшествия В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

Гаджеты Корпорация Apple запретила менять батарею iPhone Корпорация Apple ввела запрет на замену батареи iPhone путём активации программной блокировки в iOS.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова встретилась с девочкой Айшой из Ингушетии, которую, по версии следствия, истязала её собственная тётя.