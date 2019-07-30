Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий жителей РФVSE42 Новости вчера в 12:29
Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) опубликовали данные о среднем размере назначенных пенсий по итогам июня 2019 года, он составил 14 168 рублей. Доклад о социально-экономическом положении в России был опубликован во вторник на официальном сайте Росстата.
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