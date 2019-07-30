Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий жителей РФVSE42 Новости вчера в 12:29

Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) опубликовали данные о среднем размере назначенных пенсий по итогам июня 2019 года, он составил 14 168 рублей. Доклад о социально-экономическом положении в России был опубликован во вторник на официальном сайте Росстата.
Читать в источнике
Комментировать120

Подробнее о событии

Росстат назвал средний размер пенсий

URA.Ruвчера в 10:52

Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей

ТАССвчера в 10:59

Назван средний размер пенсий россиян

Газета.Ruвчера в 09:49

Росстат подсчитал средний размер пенсий жителей РФ

РЕН ТВвчера в 09:49

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

News.ruвчера в 09:25

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

RT на русскомвчера в 09:23

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

РИА Новостивчера в 09:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Здоровье

Более 20 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России в 2018 году

Более 20 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли в 2018 году.
Обновлено в 01:38
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Американская компания представила аналог российского «Авангарда»

Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика

Граждане сократили инвестрасходы

В результате прошлогодней кампании по переводу пенсионных накоплений граждане, досрочно переходившие из НПФ в другой частный фонд или Пенсионный фонд России (ПФР), потеряли 4,3 млрд руб. инвестиционного дохода.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Названа дата выхода США из ДРСМД

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал дату выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:31
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве

Обновлено в 03:20
Путешествия

Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года

Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В фитнес-клубе в Горелово произошел пожар

Обновлено в 01:31
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика

Индекс деловой активности в китайской промышленности ускорился

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе опустился до 53,7 пункта с июньских 54,2 пункта, но все еще остается выше важной отметки.
Обновлено в 00:40
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика

Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:41
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Интернет

Названы российские альтернативы популярным иностранным приложениям

Специалисты Института развития Интернета назвали российские приложения, которые могут заменить иностранные предустановленные программы.
Обновлено в 03:07
Общество

Утвержден список потенциально опасных пород собак

Обновлено вчера в 02:41
Общество

Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Авто

Блогеры разогнали BMW X7 M50d на автобане

Флагманская дизельная версия полноразмерного внедорожника класса Luxury отправилась на автобан в Германии, в частности, на один из оставшихся участков знаменитого шоссе, где отсутствует ограничение скорости.
Обновлено вчера в 03:25
Политика

Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ

Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом.
Обновлено вчера в 21:20
Общество

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары

Самые похищаемые товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

США проведут исследование российской Арктики для нужд армии

Отмечается, что цель этих исследований – улучшение способности коммерческого сектора по всему миру «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации».
Обновлено в 02:15
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено вчера в 01:24
Футбол

«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака»

Обновлено в 03:20
Экономика

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсии пересчитают даже тем пенсионерам, которые в данный момент не работают, но еще работали в 2018 году.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России

Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.
Обновлено в 03:24
ещё по теме
Главное