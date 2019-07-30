Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июнеКомсомольская правда вчера в 11:57

Средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 168 рублей. Такие данные опубликовал Росстат в докладе о социально-экономическом положении в России за первое полугодие.
Читать в источнике
Комментировать117

Подробнее о событии

Росстат назвал средний размер пенсий

URA.Ruвчера в 10:52

Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей

ТАССвчера в 10:59

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

РИА Новостивчера в 09:12

Назван средний размер пенсий россиян

Газета.Ruвчера в 09:49

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

News.ruвчера в 09:25

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

RT на русскомвчера в 09:23

Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июне

РБКвчера в 10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:28, Ашберн
Политика

Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:11
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика

Рост уровня бедности зафиксировал Росстат

Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено 29 июля в 15:49
Футбол

Хет-трик Мюллера помог «Баварии» разгромить «Фенербахче»

Обновлено вчера в 16:30
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Финансы

Украинская гривна рекордно подорожала

Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено вчера в 13:43
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира

Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено вчера в 01:24
Политика

«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко

Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки

Обновлено вчера в 09:57
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона

Обновлено вчера в 14:08
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Футбол

Малком дал согласие на переход в «Зенит»

Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».
Обновлено вчера в 13:55
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено вчера в 07:57
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни

Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Пьяный житель Индии загрыз укусившую его змею

Житель индийского штата Уттар-Прадеш укусил в ответ напавшую на него змею, после чего оказался в больнице.
Обновлено вчера в 05:08
Политика

Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом

Возвращение ЛНР и ДНР под контроль Киева принесёт множество проблем, связанных с российскими гражданами, проживающими в этих регионах.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол

Экс-тренер «Реала»: «Бэйл за шесть лет в Мадриде не выучил испанский язык. Это оскорбление»

Ты в Испании уже шесть или семь лет, но до сих пор не выучил язык. Это оскорбление людей, с которыми работаешь.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика

В России сохранятся низкие цены на овощи

Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Обновлено вчера в 22:03
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено вчера в 11:23
Космос

Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной

Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Кличко обвинил команду Зеленского во лжи и непрофессионализме

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сотрудникам его офиса, обвинив их во лжи и непрофессионализме.
Обновлено вчера в 22:26
Космос

Футуристический город в пустыне планирует создать наследный принц Саудовской Аравии

Наследный принц Мухаммед, как сообщается, проявил особый интерес к предложению о серебряном пляже, где песок будет светиться, как циферблат часов.
Обновлено 28 июля в 12:05
ещё по теме
Главное