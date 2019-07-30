Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июнеКомсомольская правда 11:57
Средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 168 рублей. Такие данные опубликовал Росстат в докладе о социально-экономическом положении в России за первое полугодие.
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Экономика
Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы
В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту.
Обновлено в 19:39
Политика
США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy
По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено в 01:22
Происшествия
На юге Франции 200 человек тушат новый пожар
Обновлено в 20:28
Футбол
Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака»
Форвард московского «Спартака» Луис Адриано перешел в бразильский «Палмейрас».
Обновлено в 16:04
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Теннис
Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне
Россиянин Даниил Медведев переиграл немца Бьорна Фратанджело в матче второго круга турнира в Вашингтоне.
Обновлено в 18:58
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Политика
Сенаторы США предложили расширить санкции против России
В США сенаторы предложили включить в оборонный бюджет страны законопроект о введении санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 03:47
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено в 04:38
Футбол
Сульшер: Бейи перенёс операцию и пропустит 4-5 месяцев
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что ивуарийский защитник Эрик Бейи выбыл из строя на длительный срок из-за травмы.
Обновлено в 17:03
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин встретился с главой Сахалинской области
Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 15:02
Космос
Анализ гравитационных волн на краю пространства
Когда-то считалось, что на этот регион влияет только ультрафиолетовый свет и частицы Солнца, но более поздние анализы показали, что гравитационные волны, создаваемые погодными условиями на Земле, также оказывают влияние.
Обновлено в 12:15
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского
Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 11:01
Экономика
Рост уровня бедности зафиксировал Росстат
Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 18:22
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Музыка
Макса Фадеева обвинил в плагиате саратовский музыкант
Обновлено в 20:22
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Арестован начальник уголовного розыска в Приморье
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Эмоционального робота Kiki с ИИ оценили в 799 долларов
Разработчиком настольного робота стала компания Zoetic AI, которая по предзаказу просит за «умное» устройство 799 долларов, но в случае успешного старта Kiki подорожает до 1500 долларов.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Во Владивостоке загорелся монастырь
Обновлено в 20:55
Армия и оружие
Бывший депутат Рады назвал масштаб увольнений военнослужащих из ВСУ
Украинские военнослужащие, проходящие службу по контракту, массово увольняются из ВСУ.
Обновлено в 22:40