Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июнеКомсомольская правда 11:57

Средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 168 рублей. Такие данные опубликовал Росстат в докладе о социально-экономическом положении в России за первое полугодие.
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Росстат назвал средний размер пенсий

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Росстат назвал средний размер пенсий в июне

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Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июне

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