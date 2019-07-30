Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июнеRT на русском 09:23

Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Росстата. Таким образом, по сравнению с июнем 2018 года размер пенсий увеличился на 6,2%.
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Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей

ТАСС10:59

Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июне

РБК10:07

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

РИА Новости09:12

Росстат подсчитал средний размер пенсий жителей РФ

РЕН ТВ09:49

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

News.ru09:25

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

RT на русском09:23

Назван средний размер пенсий россиян

Газета.Ru09:49
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Создан миниатюрный рабочий ноутбук с экраном в один дюйм

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