Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июнеRT на русском 09:23
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Росстата. Таким образом, по сравнению с июнем 2018 года размер пенсий увеличился на 6,2%.
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Гаджеты
Создан миниатюрный рабочий ноутбук с экраном в один дюйм
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