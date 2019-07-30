Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июнеПарламентская газета 11:21
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата. Этот показатель за первое полугодие 2019 года составил 14 тысяч 135 рублей.
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