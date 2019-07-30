Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июнеNews.ru 09:25
Средний размер назначенных пенсий в июне текущего года составил 14 168 рублей, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Политика
В Киеве националисты напали на журналистов
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев скорбит о смерти отца, с которым не общался 20 лет
Отец и сын не общались более 20 лет, и теперь эпатажный Солнцев жалеет об этом.
Обновлено в 13:06
Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Обновлено в 14:41
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Спорт
Загитова в Японии встретилась с 30 юными фигуристами
Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова, которая принимает участие в шоу The Ice в Осаке, Япония, встретилась с тридцатью юными фигуристами в городе Ниигата.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
ВДВ проведут самую большую высадку военных
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Кино
Опубликован трейлер нового хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном
Киностудия A24 опубликовала в Сети тизер нового фильма с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном «Маяк», который впервые был показан на Каннском кинофестивале.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии
Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.
Обновлено в 14:53
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Политика
США пригласили Германию вместе патрулировать пролив рядом с Ираном
Американский МИД рассказал, что ФРГ пригласили участвовать в создаваемой Америкой международной коалиции для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, который соединяет Оманский и Персидский заливы.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии
Обновлено 27 июля в 21:06
Футбол
Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Сочи у приезжих нашли фальшивые купюры на сумму 730 тысяч рублей
Полицейские задержали злоумышленников из Томской области Полицейские задержали двоих приезжих из Томской области в возрасте 30 лет и 31 года после того, как они расплатились в одном из магазинов Сочи поддельной пятитысячной купюрой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Количество горящих зданий в Самаре возросло до восьми
Обновлено в 13:39
Происшествия
Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы
Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Футбол
В карьере Малкома наметился «Зенит»
Первой о попытках «Зенита» купить у «Барселоны» Малкома написала испанская Marca. И эта новость не могла не стать очень заметной для России.
Обновлено вчера в 18:14
Хоккей
Каменев подписал новый контракт с «Колорадо»
«Колорадо» договорился о новом контракте с нападающим Владиславом Каменевым. Соглашение подписано на один год.
Обновлено в 14:40
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено в 11:21
Экономика
WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафе в США
Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08