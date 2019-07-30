Средний размер назначенных пенсий в июне текущего года составил 14 168 рублей, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.

Футбол Фернандо обратился к болельщикам «Спартака» Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Спорт Загитова в Японии встретилась с 30 юными фигуристами Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова, которая принимает участие в шоу The Ice в Осаке, Япония, встретилась с тридцатью юными фигуристами в городе Ниигата.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Кино Опубликован трейлер нового хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном Киностудия A24 опубликовала в Сети тизер нового фильма с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном «Маяк», который впервые был показан на Каннском кинофестивале.

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.

Политика США пригласили Германию вместе патрулировать пролив рядом с Ираном Американский МИД рассказал, что ФРГ пригласили участвовать в создаваемой Америкой международной коалиции для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, который соединяет Оманский и Персидский заливы.

Происшествия В Сочи у приезжих нашли фальшивые купюры на сумму 730 тысяч рублей Полицейские задержали злоумышленников из Томской области Полицейские задержали двоих приезжих из Томской области в возрасте 30 лет и 31 года после того, как они расплатились в одном из магазинов Сочи поддельной пятитысячной купюрой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Происшествия Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.

Футбол В карьере Малкома наметился «Зенит» Первой о попытках «Зенита» купить у «Барселоны» Малкома написала испанская Marca. И эта новость не могла не стать очень заметной для России.

Хоккей Каменев подписал новый контракт с «Колорадо» «Колорадо» договорился о новом контракте с нападающим Владиславом Каменевым. Соглашение подписано на один год.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Экономика Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.

Экономика WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафе в США Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.