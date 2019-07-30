Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в России в июне 2019 годаREGNUM 10:01

По данным ведомства, средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Это на 6,2% больше, чем в июне 2018 года. Средний размер пенсии в России по итогам первого полугодия 2019 года составил 14 тысяч 135 рублей.
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Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей

ТАСС10:59

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

RT на русском09:23

Назван средний размер пенсий россиян

Газета.Ru09:49

Росстат подсчитал средний размер пенсий жителей РФ

РЕН ТВ09:49

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

News.ru09:25

Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июне

РБК10:07

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

РИА Новости09:12
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
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Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского

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В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
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Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
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