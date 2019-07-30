Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в России в июне 2019 годаREGNUM 10:01
По данным ведомства, средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Это на 6,2% больше, чем в июне 2018 года. Средний размер пенсии в России по итогам первого полугодия 2019 года составил 14 тысяч 135 рублей.
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