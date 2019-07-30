Экономика

Росстат назвал средний размер пенсийURA.Ru 10:52

Средний размер назначенных россиянам пенсий в июне составил 14 тысяч 168 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пособие увеличилось на 6,2%, а в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, на 0,8%. Теперь средняя пенсия равна трети (30,5%) средней зарплаты по стране, уточняет RT.
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Росстат назвал средний размер пенсий

URA.Ru10:52

Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей

ТАСС10:59

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

РИА Новости09:12

Назван средний размер пенсий россиян

Газета.Ru09:49

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

News.ru09:25

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

RT на русском09:23

Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июне

РБК10:07
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Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
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Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
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